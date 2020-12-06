  • 19°C
香港時間 : 20201206日 (日) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【研究牛郎】沉迷牛郎不惜當陪酒賺錢　20歲美女學霸為「做研究」豪擲74萬

親子 17:08 2020/12/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

20歲的奈留認為女性沉迷牛郎，是因為可買到戀愛的感覺。

日本「牛郎」風氣盛行，而最有名的牛郎店多集中在新宿歌舞伎一番街。究竟這些男生有甚麼吸引之處，令大批日本女性拜倒在他們的緊身褲下呢？有20歲日本名牌大學女學霸，自稱「牛郎研究家」，對牛郎進行學術研究。而她未成年時已沉迷牛郎，更在短短兩年就花逾千萬日圓在牛郎身上，甚至為賺零用錢而當上陪酒女。

日本綜藝節目《給与明細》，訪問了一名就讀日本慶應義塾大學的20歲女大學生奈留（Narusaki），她主修社會學，自稱為「牛郎研究家」。她從小到大都在東京的名校上學，更是一名學霸。她表示，自己在15歲時因為活動取材去了新宿歌舞伎町一條街，自此就對牛郎行業產生好奇和興趣。

奈留在大學修讀社會學。（影片截圖）

18歲首次踏足牛郎店

直至18歲那年，她為了滿足好奇心，首次去了牛郎店，領略過牛郎魅力的她，更是不能自拔，奈留除了到牛郎店買「快樂」外，還順帶做了一番學術研究。

我的研究對象是光顧牛郎店的女性，以及在那裡上班的牛郎。

她認為，把牛郎作為課題可以滿足大家的獵奇心態，畢竟想要深入研究的話，就必須經常光顧，並花費大量金錢。她自己就在短短兩年間，花費了1000多萬日圓（約74萬港元），而這筆錢她是靠課餘時間做兼職陪酒女，甚至做情婦所得。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

金錢可買到戀愛感覺

通過兩年的研究，她得出一些研究結果，目前歌舞伎町有約250間牛郎店，具體可以分為三大派系，主要由33家較有名氣的牛郎店組成，以「帥氣」、「情感服務」等作為招徠。

至於女性為何會沉迷牛郎，她認為因為「金錢可以買到戀愛的感覺」，不少人為牛郎投放大量金錢，甘願當心儀牛郎的提款機。而奈留亦曾經非常喜歡一個牛郎，一個月去見他3次，為他點了一打貴價的香檳，只希望被他放在心上。

奈留的研究亦發現，部分「牛郎痴狂者」甚至會做出各種極端的事，例如有女客人因為太愛某牛郎，所以想把他殺掉後再自殺殉情；亦有人意外懷孕後，把孩子生下來當上單親媽媽。

「牛郎痴狂者」診斷

奈留列出了「牛郎痴狂者」診斷書，條件滿足愈多愈容易沉迷牛郎。

1. 獨生女或家中長女

2. 父母過於保護自己或過於放縱

3. 能馬上就見面的朋友很少

4. 想重過高校生活

5. 喜歡和帥哥聊天

6. 抗壓能力差

7. 沉迷過某件事，做過「發燒友」

8. 自我肯定感低

9. 現在的工作不充實

10. 好勝心強討厭失敗

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【日本第一牛郎】年賺3億日圓第一牛郎　踩過界做YouTuber多年來「賣藝不賣身」
17:22 2020/03/02
【日本第一牛郎】年賺3億日圓第一牛郎　踩過界做YouTuber多年來「賣藝不賣身」
【炫富女】日本第一陪酒女滴酒不沾靠兩招留客　最高日賺200萬愛晒名牌手袋
13:54 2019/12/14
【炫富女】日本第一陪酒女滴酒不沾靠兩招留客　最高日賺200萬愛晒名牌手袋
【日本第一牛郎】疫情衝擊俱樂部零收入結業　曾年賺3億牛郎：我不會輸給病毒【有片】
18:10 2020/09/17
【日本第一牛郎】疫情衝擊俱樂部零收入結業　曾年賺3億牛郎：我不會輸給病毒【有片】
大學教育 成人教育 日本

最高瀏覽

【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
11:30 2020/12/05
【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
12:08 2020/12/04
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲