【研究牛郎】沉迷牛郎不惜當陪酒賺錢　20歲美女學霸為「做研究」豪擲74萬

▲ 20歲的奈留認為女性沉迷牛郎，是因為可買到戀愛的感覺。

日本「牛郎」風氣盛行，而最有名的牛郎店多集中在新宿歌舞伎一番街。究竟這些男生有甚麼吸引之處，令大批日本女性拜倒在他們的緊身褲下呢？有20歲日本名牌大學女學霸，自稱「牛郎研究家」，對牛郎進行學術研究。而她未成年時已沉迷牛郎，更在短短兩年就花逾千萬日圓在牛郎身上，甚至為賺零用錢而當上陪酒女。

日本綜藝節目《給与明細》，訪問了一名就讀日本慶應義塾大學的20歲女大學生奈留（Narusaki），她主修社會學，自稱為「牛郎研究家」。她從小到大都在東京的名校上學，更是一名學霸。她表示，自己在15歲時因為活動取材去了新宿歌舞伎町一條街，自此就對牛郎行業產生好奇和興趣。

▲ 奈留在大學修讀社會學。（影片截圖）

18歲首次踏足牛郎店

直至18歲那年，她為了滿足好奇心，首次去了牛郎店，領略過牛郎魅力的她，更是不能自拔，奈留除了到牛郎店買「快樂」外，還順帶做了一番學術研究。

我的研究對象是光顧牛郎店的女性，以及在那裡上班的牛郎。

她認為，把牛郎作為課題可以滿足大家的獵奇心態，畢竟想要深入研究的話，就必須經常光顧，並花費大量金錢。她自己就在短短兩年間，花費了1000多萬日圓（約74萬港元），而這筆錢她是靠課餘時間做兼職陪酒女，甚至做情婦所得。

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金錢可買到戀愛感覺

通過兩年的研究，她得出一些研究結果，目前歌舞伎町有約250間牛郎店，具體可以分為三大派系，主要由33家較有名氣的牛郎店組成，以「帥氣」、「情感服務」等作為招徠。

至於女性為何會沉迷牛郎，她認為因為「金錢可以買到戀愛的感覺」，不少人為牛郎投放大量金錢，甘願當心儀牛郎的提款機。而奈留亦曾經非常喜歡一個牛郎，一個月去見他3次，為他點了一打貴價的香檳，只希望被他放在心上。

奈留的研究亦發現，部分「牛郎痴狂者」甚至會做出各種極端的事，例如有女客人因為太愛某牛郎，所以想把他殺掉後再自殺殉情；亦有人意外懷孕後，把孩子生下來當上單親媽媽。

「牛郎痴狂者」診斷

奈留列出了「牛郎痴狂者」診斷書，條件滿足愈多愈容易沉迷牛郎。

1. 獨生女或家中長女

2. 父母過於保護自己或過於放縱

3. 能馬上就見面的朋友很少

4. 想重過高校生活

5. 喜歡和帥哥聊天

6. 抗壓能力差

7. 沉迷過某件事，做過「發燒友」

8. 自我肯定感低

9. 現在的工作不充實

10. 好勝心強討厭失敗

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責任編輯：王明芳