  • 21°C
香港時間 : 20201206日 (週日) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】袁國勇稱暫未有科學實據證明疫苗成效　籲港人不要心急：遲3個月或半年不成問題

社會 12:34 2020/12/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

袁國勇呼籲港人不要心急，讓外國人先接種疫苗，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，接種新冠病毒疫苗是結束疫情「馬拉松」的關鍵，惟目前未有科學實據證明疫苗成效，難以定下結論，呼籲港人不要心急，讓外國人先接種，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題。

袁國勇今早（6日）在一個電台節目表示，目前最大問題是當第4波疫情結束，如何應付第5、6波疫情，根據之前經驗，每波疫情維持1至2個月，而每波之間有1至2個月空檔時間，故現在應做足防疫措施，避免第5、6波來臨，直至全港市民接種安全而有效的疫苗，才可令這場「馬拉松」比賽正式結束。

他又指，過往幾波疫情的患者較多為低收入階層，但今波疫情為高收入階層爆發，但部份人不願透露個人行蹤，增加當局追蹤的難度。詳情即看：【下一頁】

袁國勇又指，接種新冠病毒疫苗是結束疫情「馬拉松」的關鍵，惟目前未有從權威醫學文獻看到最新一期相關病人臨床數據結果，故未有科學實據難以定下結論，呼籲港人不要心急，讓外國人先接種，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題，

這個冠狀疫苗從來沒有在人體上使用，加上有些疫苗研究方法亦未曾使用，有時（疫苗）副作用未打夠10、20萬人都未看到。

袁國勇在節目後表示，本港在無封城和無全民強制檢測下，仍能將每一波的病毒株完全清除，證明若防疫措施百分百落實，確診數字可以「清零」。他又說，疫情「馬拉松」剛跑了一半，呼籲市民抱著和平與希望的心情迎接聖誕節。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】疫情第四波不乏高收入階層　袁國勇批部分人拒絕透露行蹤
今日 11:42
【新冠肺炎】疫情第四波不乏高收入階層　袁國勇批部分人拒絕透露行蹤
【新冠肺炎】消息：今日新增近100宗確診個案　涉不明源頭感染
今日 12:56
【新冠肺炎】消息：今日新增近100宗確診個案　涉不明源頭感染
【新冠肺炎】一文睇清確診者到訪行蹤　IFC千兩及瑰麗酒店彤福軒等上榜
今日 10:20
【新冠肺炎】一文睇清確診者到訪行蹤　IFC千兩及瑰麗酒店彤福軒等上榜
【新冠肺炎】一田百貨沙田店及觀塘店員工初步確診　2分店今起暫停營業
今日 11:10
【新冠肺炎】一田百貨沙田店及觀塘店員工初步確診　2分店今起暫停營業
袁國勇 新冠肺炎疫情 電台節目

最高瀏覽

【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
11:30 2020/12/05
【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
12:08 2020/12/04
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲