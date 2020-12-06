【新冠肺炎】袁國勇稱暫未有科學實據證明疫苗成效　籲港人不要心急：遲3個月或半年不成問題

▲ 袁國勇呼籲港人不要心急，讓外國人先接種疫苗，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，接種新冠病毒疫苗是結束疫情「馬拉松」的關鍵，惟目前未有科學實據證明疫苗成效，難以定下結論，呼籲港人不要心急，讓外國人先接種，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題。

袁國勇今早（6日）在一個電台節目表示，目前最大問題是當第4波疫情結束，如何應付第5、6波疫情，根據之前經驗，每波疫情維持1至2個月，而每波之間有1至2個月空檔時間，故現在應做足防疫措施，避免第5、6波來臨，直至全港市民接種安全而有效的疫苗，才可令這場「馬拉松」比賽正式結束。

他又指，過往幾波疫情的患者較多為低收入階層，但今波疫情為高收入階層爆發，但部份人不願透露個人行蹤，增加當局追蹤的難度。詳情即看：【下一頁】

袁國勇又指，接種新冠病毒疫苗是結束疫情「馬拉松」的關鍵，惟目前未有從權威醫學文獻看到最新一期相關病人臨床數據結果，故未有科學實據難以定下結論，呼籲港人不要心急，讓外國人先接種，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題，

這個冠狀疫苗從來沒有在人體上使用，加上有些疫苗研究方法亦未曾使用，有時（疫苗）副作用未打夠10、20萬人都未看到。

袁國勇在節目後表示，本港在無封城和無全民強制檢測下，仍能將每一波的病毒株完全清除，證明若防疫措施百分百落實，確診數字可以「清零」。他又說，疫情「馬拉松」剛跑了一半，呼籲市民抱著和平與希望的心情迎接聖誕節。

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記者：陳子謙