【夫妻情深】疫情下禁探訪81歲翁每天窗外拉手風琴 陪伴患癌妻走到生命盡頭

▲ 意大利一名81歲老翁，為了陪伴患癌妻子，每天持手風琴到醫院窗外演奏。

疫情下不少醫院禁止探訪，意大利一名81歲老翁，為了陪伴患癌妻子，每天持手風琴到醫院窗外演奏。妻子每次聽到音樂，都會從二樓的窗探頭出來看丈夫。近日老婦病情轉差，獲准出院跟丈夫短暫相聚後離世。

綜合外媒報導，意大利81歲老翁Stefano Bozzini是退伍軍人，他早年自學手風琴，經常在軍中演奏，是軍中為人熟知的手風琴愛好者。

老翁與妻子Carla Sacchi結婚47年，甜蜜恩愛，先後誕下3名子女。然而，Carla早前確診癌症，需入住醫院接受治療。在新冠肺炎的疫情下，醫院為減低病毒傳播風險禁止探訪。不能與愛妻見面，Stefano想到以別的行動來為妻子打氣，他自上月起每天到醫院外的街道拉奏手風琴，太太每次聽到音樂聲，都會從二樓探頭觀看。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從兒子拍攝的片段可見，縱使街道上空無一人，他仍一臉陶醉地演奏妻子喜歡的情歌，包括Engelbert Humperdinck的《西班牙之眼》（Spanish Eyes），結束後不忘抬頭望向妻子揮手，也會送出一個飛吻。他表示這樣做是為了表達對妻子的愛，

妻子一聽到樂聲便會從2樓病房窗戶探出頭來，讓我能見她一面。我做這一切都是為了她，我只想表達我有多愛她，感謝她給我的所有。

▲ 皮亞琴察市市長在社交平台分享兩夫婦短暫重聚的照片。（網圖）

令人惋惜的是，Carla近日病情轉差，獲准出院跟丈夫共度最後時光。與丈夫重逢數天後，Carla於上月底離世。皮亞琴察市（Piacenza）市長在社交平台分享兩夫婦短暫重聚的照片，並發文向二人致敬，

Stefano在醫院外拉奏手風琴，表達他對妻子的萬分溫柔，感謝他提醒我們彼此相愛的真正意義，就是你會盡力不讓對方感到孤單，並設法克服一切障礙。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳