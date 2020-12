【百萬富翁】名廚參加電視節目贏得780萬獎金 捐出獎金助餐飲業員工度過難關

▲ David捐出100萬美元獎金。

美國廣播公司(ABC)今年復辦的《百萬富翁》(Who Wants To Be A Millionaire)明星賽中,美籍韓裔大廚張錫鎬(David Chang)成功答對所有問題並贏得100萬美元(約780萬港元),成為節目開播21年的第14位百萬富翁。他贏得百萬美金的獎金後,兌現參賽前的承諾獎金捐給慈善組織「Southern Smoke Foundation」,幫助在新冠肺疫情期間受影響的飲食業員工。

美國益智遊戲節目《超級大富翁》開播21年,至今只有14位參賽者成功贏得百萬美元獎金,其中美籍韓裔大廚David Chang是第14位。David是著名的廚師,他經營「福桃」(Momofuku)不但是美國知名餐飲品牌,還曾經出過自傳、被拍成紀錄片、也曾摘下米芝蓮星星,他是《超級大富翁》有史以來第一個獲獎的名人。

在節目期間,David過關斬將來到最後一題,他可以選擇放棄作答並拿走50萬,或是挑戰百萬獎金題,但答錯則一分錢也沒有。他決定進行挑戰後,他面對的百萬挑戰題是「誰是首個在白宮使用電力的美國總統?」四個選擇題答案分別是Ulysses Grant、Benjamin Harrison、Chester A. Arthur及Andrew Johnson。

David對答案毫無頭緒,他最後決定使用「打電話問朋友」的錦囊,致電給任職記者的朋友,結果正確回答出答案Benjamin Harrison,成功贏得百萬美元獎金。

由於參賽前曾許下承諾會捐出獎金,David贏得100萬美元後,兌現承諾全數獎金捐至慈善組織「Southern Smoke Foundation」,幫助在新冠肺疫情期間受影響的飲食業員工。

責任編輯:王明芳