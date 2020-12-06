【百萬富翁】名廚參加電視節目贏得780萬獎金 捐出獎金助餐飲業員工度過難關

▲ David捐出100萬美元獎金。

美國廣播公司（ABC）今年復辦的《百萬富翁》（Who Wants To Be A Millionaire）明星賽中，美籍韓裔大廚張錫鎬（David Chang）成功答對所有問題並贏得100萬美元（約780萬港元），成為節目開播21年的第14位百萬富翁。他贏得百萬美金的獎金後，兌現參賽前的承諾獎金捐給慈善組織「Southern Smoke Foundation」，幫助在新冠肺疫情期間受影響的飲食業員工。

美國益智遊戲節目《超級大富翁》開播21年，至今只有14位參賽者成功贏得百萬美元獎金，其中美籍韓裔大廚David Chang是第14位。David是著名的廚師，他經營「福桃」（Momofuku）不但是美國知名餐飲品牌，還曾經出過自傳、被拍成紀錄片、也曾摘下米芝蓮星星，他是《超級大富翁》有史以來第一個獲獎的名人。

在節目期間，David過關斬將來到最後一題，他可以選擇放棄作答並拿走50萬，或是挑戰百萬獎金題，但答錯則一分錢也沒有。他決定進行挑戰後，他面對的百萬挑戰題是「誰是首個在白宮使用電力的美國總統？」四個選擇題答案分別是Ulysses Grant、Benjamin Harrison、Chester A. Arthur及Andrew Johnson。

David對答案毫無頭緒，他最後決定使用「打電話問朋友」的錦囊，致電給任職記者的朋友，結果正確回答出答案Benjamin Harrison，成功贏得百萬美元獎金。

由於參賽前曾許下承諾會捐出獎金，David贏得100萬美元後，兌現承諾全數獎金捐至慈善組織「Southern Smoke Foundation」，幫助在新冠肺疫情期間受影響的飲食業員工。

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責任編輯：王明芳