政府已落實10區康健中心選址　陳肇始：正評審多區過渡性康健站

▲ 政府目前已落實10個地區康健中心的選址。（食衞局局長網誌）

政府計劃在全港18區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務，自去年9月在葵青區成立首間地區康健中心後，目前已落實10個地區康健中心的選址。食物及衞生局局長陳肇始表示，設立地區康健中心是改變香港醫療系統的重要第一步，扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制及風氣。

陳肇始今日（6日）在網誌表示，隨着政府於去年9月在葵青區成立首間地區康健中心後，當局已加緊籌備其他地區的康健中心，並已於9月14日向聖雅各福群會批出深水埗地區康健中心的營運服務合約，及向香港聖公會福利協會有限公司批出黃大仙地區康健中心的營運服務合約。除施政報告內公已批出營辦合約或落實選址的9區包括深水埗、黃大仙、灣仔、東區、油尖旺、觀塘、大埔、西貢及北區外，當局最近亦諮詢了中西區區議會有關選址並得到支持，即是總共已有10區的康健中心選址得到落實。

當局亦剛完成就11區屬過渡性質的「地區康健站」徵求建議書，並正就建議書進行評審，以期於2021年開始營運「地區康健站」的服務。屆時，全港18區均會有不同規模的基層醫療健康服務，為長遠建立一個以預防為中心的基層醫療體系打好基礎。

她又指，目前地區康健中心的慢性病篩查計劃會為會員進行糖尿病或高血壓的慢性病篩查及確診。為致力提升地區為本的基層醫療健康服務，政府會研究就地區康健中心設立公私營協作先導計劃，透過中心的慢性病篩查計劃確診為罹患糖尿病或高血壓的地區康健中心會員提供資助於網絡醫生診治其慢性疾病病情，進一步加強社區慢性疾病治理的措施，及紓緩公營醫療系統的壓力。

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責任編輯：陳子謙