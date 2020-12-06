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【新冠肺炎】駐守九龍城裁判法院54歲男警確診　最後上班日為12月4日

社會 13:14 2020/12/06

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一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診新冠肺炎。（資料圖片）

警方表示，一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診新冠肺炎。他於12月三日感到不適，前往政府診所求醫，經測試後於今日（6日）得知對新冠肺炎呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月4日。

警方高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。在得悉初步確診消息後，警方已立即通知司法機構派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。自疫情出現以來，警方一直派員在工作地點定期進行消毒清潔，保障公共衞生安全；以及會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳子謙

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