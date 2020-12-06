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【新冠肺炎】港鐵10個車站明起設置樣本包自動派發機　以八達通免費領取每人限取一包

社會 13:32 2020/12/06

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港鐵10個車站包括北角站，明日起設置樣本包自動派發機。（資料圖片）

港鐵為配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，便利市民進行新冠狀病毒病檢測，將由明天 （7日）起在10個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包。

港鐵經與相關政府部門溝通後，選定了分布在港鐵網絡內的10個港鐵站，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。

每天由政府承辦商提供的約1萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。而「MTR Mobile」手機應用程式內的 Traffic News亦會提供樣本收集包供應情況的資訊，包括是否已經派完或尚有供應，供市民參考。

港鐵提醒，根據醫院管理局指引，若巿民已出現病徵或曾與確診個案有接觸， 應盡快到公立醫院急症室或普通科門診求診，並由醫院安排接受檢測，而不是自助領取樣本收集包測試。

巿民要留意港鐵站只派發樣本收集包，市民須根據衛生署的指示，將採集的樣本交回指定的47間醫院管理局普通科門診診所或40間衞生署診所。

港鐵站自動派發機位置：

  • 牛頭角站近A出入口
  • 葵芳站近B及C出入口
  • 北角站近B出入口
  • 調景嶺站近A出入口
  • 黃竹坑站近B出入口
  • 大圍站近B出入口
  • 大埔墟站近B出入口
  • 兆康站近E出入口
  • 九龍站近B出入口
  • 青衣站往機場 / 博覽館站大堂

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責任編輯：陳子謙

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