鄧炳強不點名批評許智峯潛逃　強調警方一定嚴肅跟進

▲ 警務處處長鄧炳強不點名批評許智峯。（資料圖片）

民主黨立法會前議員許智峯早前結束一連三日的丹麥外訪後，於上周五晚（4日）宣布流亡。警務處處長鄧炳強不點名批評許智峯，指近日有區議員涉嫌向法庭提供虛假消息，藉詞到外地開會，但事實是「走佬」，批評其做法不負責任、沒有良心。

鄧炳強在一個電視節目表示，部份人煽動年輕人犯法，又呼籲眾籌，最後卻以「美麗的藉口」與家人逃去，批評做法對不起自己、家人和年輕人，應該感到羞恥。他又指，警方無法管控疑犯潛逃，只能靠對方的良心。

問及警方會否對潛逃人士作進一步跟進，鄧炳強強調，一定會嚴肅跟進事件，會再調查相關人士是否有虛假聲明以及眾籌是否違法，當他回港時，會被控以新的罪行。他又認為，部分國家暫時取消與香港移交逃犯的協議，只會鼓勵犯法的人繼續犯法，對罪犯有利。

許智峯昨日（5日）向多間傳媒透露，他及家人在香港的銀行帳戶被凍結，涉及至少5個戶口共數百萬元，形容存款是他畢生儲蓄，但銀行沒有透露任何理由。

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記者：陳子謙