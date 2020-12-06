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【香港愛情故事】龔嘉欣由租村屋至買海景單位 30歲成功置業靠一個理財法

娛樂 14:12 2020/12/06

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

《香港愛情故事》內容貼地。

由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、龔慈恩、白彪、石修等主演《香港愛情故事》，將於明天起晚上10:30於TVB播出，此劇題材較年青，內容亦相對較大膽、貼地，當中講年青情侶/夫婦為土地問題而困擾，相信引來不少共鳴。

女主角龔嘉欣（Katy）雖未婚，但也為上車置業而努力，去年成功在30歲購入安樂窩。

龔嘉欣劇中跟男友羅天宇面對土地問題。

【香港愛情故事】龔嘉欣透露新劇逾一半是床戲　羅天宇太空艙拍劇眼界大開

昨日踏入31歲生日的龔嘉欣，在社交平台發放性感內衣照，以成熟女人味派福利。

31歲派福利

龔嘉欣留言：「30+1，重要是那個1，1有着開始的意思；新的一年，大了一歲，祈求多一份謙卑，長一點智慧，少一分執着，減一點煩惱。珍惜身邊一些愛我的人，享受從一而終的演藝事業！期待未來能繼續扮演一個又一個的好角色，留在每一位觀眾的回憶裏。30+1，每天進步，一言為定！」

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龔嘉欣入行多年，雖然父母經營塑膠用品生意，令她沒有很大家庭經濟負擔，不過16歲開始做模特兒的她，已養成儲蓄習慣，每次出糧都會儲起一半收入，以備不時之需。

分享理財心得

08年龔嘉欣簽無綫，由配角做到女一，成為力捧花旦，今年《殺手》更令她成為來年大熱視后。

早前發放家居照。（取自IG）

而嘉欣亦有一套理財心得，她曾表示過去投資股票，總是蝕錢，故不敢再沾手股票，開始希望買樓，覺「磚頭」更有安全感。

家中可見海景。（取自IG）

【殺手】演Dark Angel導致周身傷患未癒　龔嘉欣接受物理治療辭演《金宵大廈2》

龔嘉欣本於將軍澳租住村屋，憑多年努力儲錢，去年終儲夠首期上車，同時因首次置業，適逢銀行放寬首置按揭上限，但連物業印花稅、律師費及裝修費開支近百萬，故壓力甚大。

至於儲錢方法，Katy曾分享多年前已開有兩個戶口，一個是出糧用，一個儲蓄用，她每月出糧第一時間便人工一半轉去儲蓄戶口，而平日所有開支只會用出糧戶口的錢，這樣可提醒自己不夠錢時，便用省吃省用，積少成多，儲蓄戶口儲了不少錢，滿足感很大。

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早前龔嘉欣在IG曾分享家居照，可見家中可望無敵海景，她也留言在家原來也有渡假感覺，辛苦工作終有回報。

撰文 : TOPick柴犬出動

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