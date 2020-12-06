海關元朗環保回收場揭私煙儲存倉拘5人　今年檢近2億支私煙為20年最多

▲ 海關於元朗一個環保回收場發現私煙儲存倉，行動中拘捕4男1女。（曾耀輝攝）

香港海關早前展開反私煙行動，於上周五（4日）在元朗橫洲一個偏僻環保回收場內，發現2個40呎的貨櫃，檢獲約800萬支懷疑私煙，估計市值約2,200萬元，應課稅值約1,500萬元。行動中，海關共拘捕4男1女，年齡介乎35歲至65歲。海關指，今年檢獲約1.91億支私煙，數量為過去20年單年最高，並已超越過去3年私煙檢獲量的總和。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官方冠亭表示，涉案人士把40呎貨櫃的表層放滿白、紅酒，以掩飾在貨櫃內的私煙，令海關難以發現。方冠亭又指，該貨櫃回收場早上會進行正常回收工作，但當入夜後，就會變成私煙的分發場地。

她指，該走私集團以迂迴路線以避開追查，貨櫃經過越南海防後前往日本橫濱，進行轉換貨櫃，再前往內地蛇口經內河船抵港，貨櫃其後再多次轉運到不同偏僻地點，最終於元朗環保回收場遭破獲。

海關稅收罪案調查科高級監督李錦榮指，私煙集團走私策略於疫情下有調整，舊模式是旅客、貨車或貨櫃經陸路邊境，以「螞蟻搬家」的形式，「由數百支至數十萬支的數量逐少逐少將私煙偷運入境」，以減少遭截獲後的經濟損失，惟疫情下邊境人流減少，大大提高被海關人員截查的機會，於是較多出現經海路將大量私煙運入境的情況，「一次過博一博」。

他指，由2004起香港海關有與海外執法機構合作，包括世界海關組織亞太聯絡中心進行國際合作互通情報，疫情下國際間的合作增加。而本年度海關已截獲2890宗私煙案件，拘捕2,375人﹑檢獲1.91億支香煙，涉及稅款約為3.64億，數量為去年的3.5倍。當中18宗屬大型走私香煙案，檢獲9,100萬支香煙，數量為去年的3倍，當中4宗案件私煙數量超過1,000萬支。

海關指，今年檢獲的私煙數量為過去20年單年最高，又引述2017年單年檢獲6,000萬支、2018年檢獲5,300萬支、2019年單年檢獲5,500千萬支。今年單年則已檢獲1.91億支私煙，超越過去3年檢獲量的總和。

方冠亭又補充，大部分走私集團成員以電話﹑通訊軟件作交易訂購，將傳單放入單位大門﹑鐵閘﹑信箱，待賣家下單後便會到貨倉執貨，並到單位附近交收，私煙價錢約為200至400元不等，即每包售價為20元至40元，遠低於市價，吸引買家。

她指，走私集團對新客戶特別警惕，會要求買家落單時提供居住地址及大堂保安密碼，預先到單位確認買家身份。由本年9月至11月期間，海關展開迅雷行動於各屋邨破獲92宗相關案件，拘捕95人，檢獲145萬支香煙，其中破獲9個懷疑利用公其單位用作的煙貯存倉庫，以及8架分銷車輛。

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記者：洪芷晴