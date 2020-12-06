【新冠肺炎】旅發局稱取消除夕煙花倒數更符合經濟效益　程鼎一形容旅遊業界狀況淒涼

▲ 程鼎一表示，今年受疫情影響，每日旅客的數字急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容業界狀況淒涼。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，旅發局上周五（4日）宣布，基於保持社交距離的考慮，今年將不會舉辦除夕煙花倒數。旅發局總幹事程鼎一表示，旅遊業在去年下半年已經進入冬天，本港旅客數字下跌一大半，今年受疫情影響，每日旅客的數字更由20萬，急跌至300名估計為來港探親的旅客，形容業界狀況淒涼。

程鼎一今早（6日）在一個電台節目指，雖然對「旅遊氣泡」計劃押後感可惜，但不會因而氣餒，更讚揚兩地政府均負責任，預測到確診數字會繼續上升，在未觸及熔斷機制前取消。

早前推出的1萬個本地遊名額有逾2000人受疫情影響而未出發，希望在疫情紓緩後能再續。他又認為本地遊推廣頗為成功，不少市民喜歡美食，尤其到「特別地方」吃飯、酒店嘆下午茶，或到工作坊學習技能的行程，均受到本地旅客歡迎。

旅發局因應疫情不會在維港兩岸舉行煙火倒數活動和不舉辦新春花車巡遊，程鼎一指，有關安排的打擊不會特別大，反而資源運用更符合經濟效益，又指國際盛事，需要海外參加者和遊客參加，未來幾個月都未必開放遊客來港，因此會改為線上與線下配合的方式，慶祝農曆新年，稍後會公布詳情。

對於審計報告早前批評旅發局在推動大型活動時，部分活動的旅客認知度和參與度偏低。程鼎一回應指，旅發局會檢視工作不足之處，又重視署方提出38個改善項目，惟他認為，宣傳推廣工作需有很多形象工程，未必計算到成效，例如投放10元資源，未必有10元的回報。

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責任編輯：陳子謙