【母子戀】38歲網紅娶73歲婆婆稱相愛8年　網民揭5大證據疑為賺錢戀情造假

▲ 網民質疑這對母子戀是為賺錢而假扮情侶。

南韓一名38歲網紅「波仔」日前宣布將迎娶73歲的女友，更強調兩人是真愛，不在乎年齡數字，兩人在YouTube開設頻道，不時上載「吃播」影片，吸引不少網民觀看和熱論。然而，不少人卻從影片及其發布的照片中，發現兩人戀情造假的證據，質疑他們假扮戀人只為騙取點擊率和收入。

這對「母子級」情侶在今年8月開設YouTube頻道「a loving couple」，短短4個月已吸引了5.6萬名粉絲訂閱。兩人聲稱與對方相愛8年，拍攝的影片多為生活日常，包括最常見的家庭吃播影片，婆婆負責煮飯，然後兩人會一起進食。

▲ 兩人開設YouTube頻道。（YouTube截圖）

不過，有眼利網民卻在影片中發現不妥，懷疑兩人的戀情造假，企圖騙取點擊率，更找出多個兩人不是夫妻的證據。

1. 身份證謄本

網民質疑兩人其實是母子，甚至祖孫，兩人為了釋除疑慮，曾公開各自的身份證明文件。然而，網民指出，若兩人是夫婦，只需要公開一張戶籍謄本，就可以看到兩個人的資料，而且兩人的身份證謄本上的地址亦不一樣。

兩人對此解釋，因為經濟條件不太好，所以沒能辦結婚典禮，也沒能做結婚登記，等經濟情況好轉，會馬上結婚登記，但事實上，在韓國做結婚登記是不需要錢的。

▲ 兩人上載了自己的身份證明文件。（影片截圖）

▲ 不過網民質疑，若是夫婦，只需要一張戶籍謄本便有兩人資料。（影片截圖）

2. 親吻影片

兩人在上月中上載了一段「摘桔梗」的影片，兩人一直稱呼對方為「親愛的」，婆婆更向愛郎索吻，雖然愛郎順應其意思，在鏡頭前咀嘴曬恩愛，但事後卻露出很尷尬和沮喪的表情，看著遠處的山。網民認為，若是在一起8年的情侶，不會露出這種表情。

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3. 專業剪片及英文資訊翻譯

雖然他們表示，是在偶然的機會下開始拍攝吃播影片，但從第一條影片開始，標題和資訊欄都有英文翻譯，更有邀請商業合作的電郵地址，影片亦有專業的縮圖，所以網民猜測，兩人是拍片的演員，絕非居於鄉下的夫妻。

4. 公開照片全是近期拍攝

這對情侶表示，兩人已經在一起有8年，但從他們公開的照片可見，大部分都是最近才拍攝的，而在公開的照片中，有數張跟第一條影片及YouTube頻道上的頭像圖片，所穿的衣服是一模一樣。

另外，有一張兩人自稱是以前過生日時拍的照片，被網民發現也是今年才拍的，因為桌上的蛋糕是2020年的新款。網民懷疑，這些都是為了開頻道而特意去拍的照片。

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5. 婆婆騙錢控訴

在11月7日的影片下，有網民留言爆料稱，自己在20年前在婆婆經營的「買票茶屋」(티켓다방）上過班，當時店裡都僱用了未成年人，婆婆更騙了她70萬韓元（約5000港元）後消失。

▲ 婆婆承認曾經營茶房，並曾欠債未還。（影片截圖）

所謂「買票茶屋」，就是以前在鄉下地方點咖啡或茶，就會有女服務員送茶上門，更提供特別服務的地方。一開始婆婆和愛郎有留言反駁，稱自己沒有經營過這種店，但後來又拍片道歉，改口稱當年婆婆曾經營過茶屋，但她只是賣多士和泡麵，因為覺得自己的職業很丟臉，所以就沒有公開。

而她亦承認，自己有借過70萬韓元，當時情況不好而沒有還錢，以後會還給債主，強調自己不是逃跑。婆婆又表示，自己看到很多不好的留言，快要得抑鬱症，

希望大家能理解我，不要再留這些惡評。

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責任編輯：王明芳