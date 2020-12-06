【演員請就位2】胡杏兒相隔9年再奪演員獎 重遇「Sam哥」吳鎮宇感觸落淚

▲ 胡杏兒跟吳鎮宇再聚。

從今年8月份開始，視后胡杏兒經過四個月時間，在6集中的《演員請就位2》最後全場奪冠！杏兒難禁興奮的心情，直到今早凌晨才睡。她很感謝家人、陳凱歌導演、節目每一位工作人員，雖然承受著很大壓力，但這4個月的經歷是十份值得！

昨晚的節日中，憑演一個約40歲的事業女人，一次因工作關係令兒子番學時發生意外離世，更與老公，變成一個失去人生目標的酒鬼、酒托（負責呃人飲酒）而奪得冠軍！

▲ 跟爾冬陞、秦沛、姜大衛後台合照。

杏兒直指最大難度係演出個份絕望同醉態。杏兒分享：「最初參與這個節目，自己都沒想過可以走到這一步，八月就開始回內地隔離，然後參與節目，整整4個月了！一切都是值得，包括帶細仔Ryan來到這裡，就算沒獎攞，都已收獲了好多！」

她又指：「因為這個節目，不論你是有幾多經驗演員，只要你抱着學習嘅心態都一定可以獲益良多，亦都是一個可以重新認識自己的機會。」

▲ 評判之一惠英紅。

杏兒續說：「整個節目帶給觀眾六個角色，相比其他參賽者算幸運，因為我還幫了陳導參與多了一個『花姐』的角色，好感謝陳凱歌導演，他是一個好細心、會為演員著想，也會不斷給演員挑戰的導演，他每一次都會好公平的安排每個演員都有自己的發揮……這四個月可以說是畢生難忘的一個training，一點也不誇張。參與這個節目壓力好大，但同時都因為這份壓力可以逼到自己的潛質出嚟！」

杏兒在昨晚中他鄉遇故知，碰見了一些舊同事及前輩包括秦沛、吳鎮宇、姜大衛、惠英紅等覺得好感動，杏兒說：「鎮宇哥是我一個師父，見到這麽多位前輩，可以在他們見證底下攞到這個獎份外開心！其實演員這個職業是冇分年齡，自己不論任何時候，只要付出努力先會有進步。」

完成了《演員請就位2》後，杏兒快將回港與家人團聚，她說：「因為這個節目也接了明年的幾部電影，多謝家人支持，沒他們支持，也不會走到現在這一步，堅持自己的工作，感恩有他們！」

她亦希望節目可以一直做下去，因參與這個節目能令演員提升演技，也是一個好的演出經驗，所以回到香港之後，也會提議一班「胡說八道」好姐妹參加，為自己增值。