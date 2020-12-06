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東涌正填海造地130公頃　黃偉綸料2023年完工

社會 16:02 2020/12/06

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圖中藍圈為東涌東首幅填海而得的房屋用地。（發展局圖片）

繼2003年將軍澳及東涌完成最後一期填海發展後，政府現正於東涌新市鎮擴展工程，填海130公頃，整項填海工程預計2023年完成。發展局局長黃偉綸稱，東涌首幅經填海得來的土地，已於3月交付房屋署建屋，過程少於30個月，可建約1萬伙公營房屋。

黃偉綸於網誌稱，東涌擴展計劃涵蓋現時新市鎮東、西兩面，而填海工程主要在東涌東進行，造地130公頃，即約6個維園般大小。填海工程2017年12月底展開，首幅經填海得來的土地，已於3月交付房屋署建屋，過程少於30個月，可供興建約約1萬伙公營房屋。此外項目長約4.9公里的海堤，會首次引入生態海岸線設計，有助改善海岸的生態系統，提高生物多樣性。

他稱工程引入嶄新環保填海技術，以非浚挖式「深層水泥拌合法」進行，即不移除海床淤泥的方法填海，減低對附近水質及生態環境影響，也較傳統填海方式更快完工。黃引述承建商駐地盤高級工程師張建偉介紹說，新技術是以「攪拌」方式，將工程船上的480噸水泥注入海泥層，每次「攪拌」時，船上三組攪拌杆會鑽入海泥層，在旋轉的同時將水泥漿與鬆軟的海泥混合，將淤泥加固，形成堅硬的水泥拌合柱；一支支拌合柱在海床組合成「深層水泥拌合地層」，鞏固海床，承托之後在上面建造的海堤及鋪設的填料。

可持續大嶼辦事處高級土力工程師張健德說，相對傳統以浚挖方式填海，新技術不涉及清除及運走海泥，可以減少產生水中懸浮粒子，降低對附近水質及海洋生態影響；加上不需進行傾倒海泥的海上運輸，有助減少碳排放。以東涌東工程為例，既減少傾倒440萬立方米淤泥，亦減少海上運輸1.76萬船次。

黃偉綸稱，擴展東涌新市鎮是政府增加中長期土地供應的措施之一，亦讓東涌發展成規劃全面的新市鎮，可容納更多人口。他稱工程團隊一直與各持分者溝通，在發展和保育間取得平衡，達至可持續發展。

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責任編輯：吳卓峰

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