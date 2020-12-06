【紀念媽媽】媽媽勇救女兒卻葬身火海 女兒走過4年艱辛康復路畫繪本紀念媽媽

▲ 小辰親手畫繪本，紀念媽媽。

4年前一場大火，台灣少女小辰危急時刻被媽媽奮力推出窗口獲救，媽媽跟弟弟卻葬身火海，從此天人永隔。小辰全身52%皮膚被燒傷，她堅強地忍受身體的痛楚度過康復期，也勇敢地面對媽媽跟弟弟離世的悲傷，她把媽媽救自己的過程及媽媽最後叮囑自己的話語，一筆一畫畫成繪本「夢中的媽媽」，鼓勵其他燒燙傷友，更獲得台灣陽光基金會中區中心頒發「金楷模獎」，肯定她不畏逆境的精神。

綜合台灣傳媒報道，現年13歲的小辰家中在4年前發生大火，她跟媽媽、弟弟被困在火海。危機關頭，媽媽將她抱到窗台鼓勵她跳樓逃生，她鼓起勇氣跳下去獲救，媽媽跟弟弟卻葬身火海。

在繪本《夢中的媽媽》中，小辰畫下媽媽鼓勵自己跳樓逃出火海的一幕，並用台語寫下「阿母共我抱對窗仔門，閣講『辰辰，勇敢，愛命，趕緊跳落去！』我對二樓鐵窗跳落去…紲落來，著毋知人…」，字裡行間令人動容。

小辰雖然獲救，但全身52%皮膚被燒傷。在繪本中，小辰也畫下自己全身包裹紗布，睡在醫院病床上治病的情景，令人心痛，她更寫出自己的治療過程，「經過兩禮拜了後，我身軀攏綁藥水布，腫敢若一粒球仝款，身軀全是電線佮插管，上輸、有尿管…」字字句句寫下康復過程的辛酸。

小辰全身嚴重燒傷加上跳樓逃生，她獲救後需要接受物理治療重新學習走路，更要經歷植皮等手術，但年紀小小的她緊記媽媽最後的叮囑，化悲傷為力量，她強忍喪母的悲痛堅強面對種種困難。她康復後重返校園後努力學習，更積極參與學校活動，老師形容她「逆水向上游，做最勇敢的魚」。

因克服大面積燒傷與先天性心臟病的身體阻礙，小小年紀投入公益服務、熱心助人等，小辰獲陽光基金會首屆金楷模獎項肯定，獲得台灣陽光基金會中區中心頒發「金楷模獎」，她得獎時表示獎金可以幫助家裡，回饋給苦心照顧她的爺爺媽媽和爸爸，也想告訴媽媽「我真拍拚認、快樂生活、勇敢面對過去到未來種種的困難」。

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責任編輯：王明芳