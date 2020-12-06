消防車西貢公路疑失控撞私家車單車　單車友捲入車底傷重不治【附影片截圖】

▲ 單車連人捲進消防車底，西貢近白沙灣單線雙程大塞車。

西貢公路近白沙灣發生致命交通意外，消防車跟私家車、單車有碰撞，單車連人帶車被捲入車底，傷者於車底被困，現場消息稱消防救出騎單車傷者時已昏迷不醒，送院後證實死亡。受意外影響，西貢公路來回方向大塞車。

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運輸署於下午３時左右更新，指西貢公路近白沙灣的交通意外未清理，仍實施單線雙程行車。入西貢方向龍尾在鄭植之中學；而出九龍龍尾則在大網仔路近惠民路。



意外事發於下午近兩時，西貢公路近白沙灣一帶，消防車跟私家車和單車有碰撞，其中消防車失控剷往行人路，單車就被捲進消防車底，傷者被困。消防救出傷者時已昏迷重傷，救護車隨即送院搶救。

消息稱，外籍男傷者送將軍澳醫院後，於3時45分證實不治。

消防處傍晚發聲明，對於意外導致一名男士喪生，深表遺憾。處方已派員嘗試接觸死者家屬，盼提供一切可行協助。警方正就該宗交通意外進行調查，消防處會全面協助警方，提供一切所需資料。

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記者：楊玉珠