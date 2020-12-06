【行為發展】半歲開始懂得玩弄雙手 嬰幼兒精細動作發展進程表

▲ 徐嘉賢醫生在Facebook專頁分享嬰幼兒精細動作發展進程表。

許多父母會觀察孩子的動作或語言發展，例如走路、爬樓梯、站立、發音、說一句完整的話等。不過對於嬰幼兒精細動作的觀察，父母較容易忽略。

台灣醫生徐嘉賢日前在Facebook專頁「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」分享嬰幼兒精細動作發展進程表，建議父母可在幼兒玩耍或操作物品時觀察其動作。

0至6個月：

懂得雙手互碰、玩自己的手、用掌心握東西，以及把放在臉上的手巾拉開。

6至12個月：

能夠把東西塞進嘴巴、用食指跟拇指揑物件、雙手互換物件、雙手拍手，以及把玩具丟下去，嘗試撿起來。

1至2歲：

可疊2-3塊積木、可以翻書、亂塗鴉、把湯匙送進嘴巴，以及自己拿穩杯子喝水。

▲ 徐嘉賢醫生在Facebook專頁分享嬰幼兒精細動作發展進程表。（來源：Facebook專頁「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」）

醫生也提到，幼兒3歲左右，會開始對於剪東西有興趣。許多父母會擔心孩子「拿剪刀」，害怕他們受傷，但在臨床上觀察到，很多幼童手部小肌肉的耐力不太足夠，精細動作不夠靈活。其他發展各樣都很好，唯獨手部的小肌肉，欠缺刺激和運用。

對於剪東西有興趣的幼童，醫生建議父母在坊間尋找「兒童安全剪刀」。沒有金屬刀片、尖端是倒圓角安全設計，對於兒童來說是安全的。醫生指此舉目的不是要孩子精準地剪出複雜的形狀，而是讓他有機會，應用到手部比較細微的肌肉，以及眼睛跟手部的協調。

文章及圖片獲Facebook專頁「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」授權轉載。

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責任編輯：胡嘉儀