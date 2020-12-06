陳茂波：今年度經常開支近5千億元　料明年仍財赤

▲ 陳茂波估計，明年的財政預算案，仍會是一份赤字預算。（圖片來源：司長隨筆）

財政司司長陳茂波表示，本年度政府經常開支會增至接近5000億元，估計明年的財政預算案，仍是赤字預算。他表示，會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力。

陳茂波在網誌表示，今年度接近5000億元政府經常開支，還未反映今年初行政長官公布的10項民生新措施，包括將兩元乘車優惠的合資格年齡門檻由65歲降至60歲，單計該措施一年涉及的額外經常開支，便達60億元。

陳茂波指出，政府經常開支正邁向每年5000億元的水平，相當於1997年回歸時的3倍多。而相對亞洲金融危機觸發的經濟下行周期，今次經濟下行周期財政儲備消耗的速度非常急促，由年初時相當於23個月的政府開支，一年間急降至僅餘約14個月。

港府正為下年度的財政預算案展開諮詢，因應疫情，陳茂波稱，大部分諮詢工作會在網上進行。他續稱，在編製下年度預算之初，已指示各部門人手編制應維持「零增長」，在推出新服務或優化現有服務時，各部門須先透過重新調配原有資源來應對。他續指，會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力。此外，除了繼續透過融資擔保計劃等，為中小企提供流動性支援外，亦會繼續與各界溝通，探討如何進一步支援受重創的行業。

他估計，明年的財政預算案，仍會是一份赤字預算。「下年度政府總體支出增加及收入減少，似是無可避免。」認為港府謹慎管理經常開支固然重要，更須努力透過推動經濟發展、尋找新增長點來創造收入。

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責任編輯：林曉君