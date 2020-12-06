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【新冠肺炎】單日增36宗源頭不明個案　其中亞博館檢疫中心累計3人感染

社會 16:50 2020/12/06

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本港連續多日碌得多宗新冠肺炎個案。（梁偉榮攝）

本港今日（6日）新增95宗新冠肺炎個案，本地個案佔87宗，當中36宗屬源頭不明，包括一名在亞博館5號檢疫中心工作的人員（個案編號：6,891），曾接觸東華三院方樹泉日間活動中心需要檢疫的人士。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該名染疫的亞博館人員為一名復康幹事，自10月30日起在亞博館5號檢疫中心工作，過去曾接觸東華三院方樹泉日間活動中心需要檢疫的人士，其後於12月3日進行檢測後確診。

歐家榮指，該館另有兩名人員初步確診，包括一名社署外判工，12月2日發病，工作期間接觸檢疫人士時，防護衣曾有破損；另一名工作人員則曾接觸東華三院方樹泉日間活動中心需要檢疫的人士，工作期間有穿適合的保護衣。

歐家榮說，為安全起見，會安排亞博館5及7號檢疫中心的人士撤離至其他檢疫中心，兩中心的工作人員都會做檢測，衞生署會繼續跟進及追蹤有關情況。

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記者：陳曉瑩

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