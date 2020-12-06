【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院深切治療部男護士初步確診　一名同事被列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生，及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗屬輸入個案和87宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。

劉家獻指出，瑪嘉烈醫院深切治療部一名男護士於12月4日有發燒及喉嚨痛，同日到天水圍醫院急症室求醫，留下了深喉唾液樣本，翌日初步確診，其最後上班日期為12月3日，於傳染期期間一直照顧新冠肺炎病患者，由於照顧病人時有穿著合適的個人防護裝備，故沒有病人被列為密切接觸者，不過其一名同事在他食飯時有聊天，故被列為密切接觸者，須接受檢疫。

他指，該名男護士有一位非同住媽媽，其母於11月30日亦出現感染徵狀，12月3日接受檢測，後初步確診，二人於12月1日有共同食飯，暫時相信由社區感染較高。

他又指，過去24小時再多56名確診病人康復出院。1,087名確診病人仍在22間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中31人命危，31人嚴重，其他病人情況穩定。醫管局已開設1,216張負壓病床，使用率74%；負壓病房669間，使用率77%。

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記者：洪芷晴