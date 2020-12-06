【新冠肺炎】今日新增95宗確診個案36涉宗源頭不明　張竹君醫生連續2天缺席記者會

▲ 衞生防護中心公布今日（5日）新增95宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，經過連續兩日新增逾百宗確診個案，今日個案數字稍為回落至雙位數。衞生防護中心今日下午召開記者會，以往記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日第2天缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

衞生防護中心公布今日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗輸入個案及87宗本地感染，其中36宗為源頭不明個案，另有51宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增18宗個案，累計644宗；日出康城9期地盤群組增9宗，包括4名工友和5名密切接觸者，累計45宗；東華三院何玉清翠柳頤庭群組增5宗，包括4名院友和1名員工，累計15宗；百樂護老院群組增1人名院友確診，累計3宗。詳情即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今波疫情為高收入階層爆發，但批評他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度。詳情即看：【下一頁】

一田百貨今日（6日）表示，接獲通知沙田店家品部一田員工（非品牌專櫃推廣員），以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎。詳情即看：【下一頁】

警方表示，一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員確診新冠肺炎，過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月4日。詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙