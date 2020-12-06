【李麗珍舊愛】星級髮型師Jacky Ma胃癌離世 Salon悼念：光榮引退

曾是軟硬天師、草蜢、達明一派、鄭伊健等御用髮型師的Jacky Ma（馬桂燦），兩年前患上胃癌，曾在瑪麗醫院進行切胃手術。今日其所屬髮型屋證實Jacky Ma在12月初已因病離世，並向此位創辦人作出悼念。

Jacky Ma任職多年的Headquarters Hair Salon Hong Kong ，今日在facebook專頁公佈他的死訊，並指他於12月3日過身。

▲ Jacky Ma是鄭伊健御用髮型師。（取自Facebook）

Headquarters在專頁寫：

我們謹此以沉痛的心情通知大家，Headquarters Salon 創始人及首席總監Jacky Ma經過兩年多的抗病路後，於12月3日下午在瑪麗醫院安詳離世，家人均陪伴在側。 Jacky於11月中演繹人生中最後一場Hair show後光榮引退，回歸天父的懷抱，我們都以他為榮！ 他的slogan:[剪得唔好唔放手，剪得唔靚唔俾走]，我們日後都會以他的精神繼續前行！ 在此謹代表其家人感謝所有曾經給予Jacky幫忙及支持的醫護人員。 喪禮詳情將於稍後公報，唯希望各界能於此段時間給予家人空間處理各項事宜。

Jacky Ma是知名御用星級髮型師，他跟太太李靜婷育有一子一女，不過在娛圈最為人所知新聞是2004年與李麗珍傳出不倫之戀，Jacky Ma揚言李麗珍是一生最愛，願為她離婚，但李麗珍卻表示跟Jacky從沒有任何關係。

之後於2010年李靜婷因中風離世。