林鄭月娥：與前海探索合作新空間　香港可助建設高質量大灣區

▲ 特首林鄭月娥（6日）認為，在香港的「一國兩制」及高度法治化優勢下，可與前海進一步探索合作新空間，以助建設高質量的粵港澳大灣區（資料圖片）

今年是前海深港現代服務業合作區成立10周年。特首林鄭月娥（6日）認為，在香港的「一國兩制」及高度法治化優勢下，可與前海進一步探索合作新空間，以助建設高質量的粵港澳大灣區。

林鄭月娥以視像形式，出席深圳市前海深港現代服務業合作區諮詢委員會2020年度會議。她致辭時表示，前海於過去一年推出了多項面向香港的開放措施，讓港人港企更踴躍參與前海發展。

林鄭認為，香港在深圳改革開放過程中是貢獻者，也是受惠者，港深這兩座城市將在未來加強科技創新合作，資源協同配合，前海一定會在此大格局中成為亮點，為兩地企業和人民提供大量的發展機遇。林鄭月娥強調，香港享有「一國兩制」優勢、高度法治化、市場化和國際化的營商環境，可與前海進一步探索合作新空間，為建設高質量的粵港澳大灣區作出貢獻。

截至今年10月，前海註冊港資企業超過11,000家，當中包括不少著名的企業，而深港前海青年夢工場孵化的香港創業團隊也累計超過200個。林鄭表示，前海是粵港澳大灣區內重要的合作發展平台，香港特區政府一直非常重視與前海的合作。

目前，港澳居民在前海合作區購房和子女接受教育方面，可享受與深圳戶籍居民同等的待遇，又推出措施鼓勵合適的移動電子支付機構在前海設立分公司，深化港深合作。而今年8月推出的先行先試計劃，讓11,000多家在前海註冊的港資企業，在訂立民商兩事合同時可以協議選擇合同適用的法律，使大灣區的企業能更廣泛地使用香港法律。在建築業方面，前海發布了有關的管理辦法，允許香港的專業人士及企業直接提供服務。

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