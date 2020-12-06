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【在家運動】康文署明年1月推8項網上體育訓練課程　12月14日起接受報名

社會 16:29 2020/12/06

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

康文署推出全新「網上互動體育訓練課程」。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，不少人因減少外出而選擇在家做運動，同時強身健體。康樂及文化事務署（康文署）將於明年1月推出全新的「網上互動體育訓練課程」，提供8項活動的網上教學，讓教練與市民同步於網上平台進行互動運動教學。課程報名費只需20元，市民於下周一（14日）起可報名

「網上互動體育訓練課程」內容由中國香港體適能總會和香港太極總會設計，提供健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、兒童健體、健體瑜伽和嘻哈舞共8項活動，適合不同年齡人士參加。參加者須自備配有無線或有線寬頻網絡數據的電腦或電子器材（如平板電腦或手機），並下載Zoom軟件程式，即可實時在家中參與課程。每個課程分別以兩節或三節的形式進行，每節一小時。

巿民可於報名首日上午8時半起透過康體通網上服務報名，先到先得，費用為20元。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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