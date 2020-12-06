【育兒心得】4歲男童習慣飯來張口無力砌積木 醫生：餵飯有機會令孩子發展遲緩

▲ 南投醫院職能治療師洪麗珍指，家長經常餵飯有機會令孩子發展遲緩。

不少家長在孩童3、4歲時仍然會餵飯，但溺愛孩子可能會傷害孩子。台灣一名4歲男孩雙手無力，拿玩具時常常掉到地上，連積木也無力組合或拆解。媽媽帶他向醫生求診，醫生發現他書寫無力、排斥畫畫，估計與媽媽時常餵飯有關。

台灣南投醫院職能治療師洪麗珍表示，幼兒成長過程中會在自然環境下展現生活自理能力，如吃飯、穿脫衣褲、穿脫鞋子等，這些日常例行的練習，可以提升身體功能，包括肌耐力、關節活動度、協調能力、記憶力、動作計畫能力、空間概念、身體架構概念等。

洪醫生表示，讓幼兒自己練習吃飯、穿脫衣服等活動有三大好處：

1. 增強大、小肌肉力量

可穩固以後從事拿剪刀、畫畫、書寫等精細活動的基礎。

2. 有自信心和成就感

幼兒可以處理自己的事，會有「我長大了」的感覺，學習獨立。

3. 有助適應學校生活

每天做這些活動也可增加兒童解決問題的能力，有研究報告顯示，幼兒更能適應學校的生活。

洪麗珍建議家長，當幼兒稍有能力時，就讓他們嘗試自己吃飯、穿脫衣物，父母協助要越來越少，才能提升小孩的身體功能，以及建立小孩的自信心與成就感，幫助孩子順利成長。

嬰幼兒發展進程表，請前往【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳