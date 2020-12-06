  • 19°C
香港時間 : 20201206日 (日) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒心得】4歲男童習慣飯來張口無力砌積木 醫生：餵飯有機會令孩子發展遲緩

育兒經 17:20 2020/12/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

南投醫院職能治療師洪麗珍指，家長經常餵飯有機會令孩子發展遲緩。

不少家長在孩童3、4歲時仍然會餵飯，但溺愛孩子可能會傷害孩子。台灣一名4歲男孩雙手無力，拿玩具時常常掉到地上，連積木也無力組合或拆解。媽媽帶他向醫生求診，醫生發現他書寫無力、排斥畫畫，估計與媽媽時常餵飯有關。

台灣南投醫院職能治療師洪麗珍表示，幼兒成長過程中會在自然環境下展現生活自理能力，如吃飯、穿脫衣褲、穿脫鞋子等，這些日常例行的練習，可以提升身體功能，包括肌耐力、關節活動度、協調能力、記憶力、動作計畫能力、空間概念、身體架構概念等。

洪醫生表示，讓幼兒自己練習吃飯、穿脫衣服等活動有三大好處：

1. 增強大、小肌肉力量

可穩固以後從事拿剪刀、畫畫、書寫等精細活動的基礎。

2. 有自信心和成就感

幼兒可以處理自己的事，會有「我長大了」的感覺，學習獨立。

3. 有助適應學校生活

每天做這些活動也可增加兒童解決問題的能力，有研究報告顯示，幼兒更能適應學校的生活。

洪麗珍建議家長，當幼兒稍有能力時，就讓他們嘗試自己吃飯、穿脫衣物，父母協助要越來越少，才能提升小孩的身體功能，以及建立小孩的自信心與成就感，幫助孩子順利成長。

嬰幼兒發展進程表，請前往【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【星二代】Jasper轉往上海讀書學中文學到喊　虎媽應采兒計劃讓兒子讀清華北大耶魯
15:02 2020/12/05
【星二代】Jasper轉往上海讀書學中文學到喊　虎媽應采兒計劃讓兒子讀清華北大耶魯
【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
15:41 2020/12/05
【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
【行為發展】半歲開始懂得玩弄雙手 嬰幼兒精細動作發展進程表
今日 17:13
【行為發展】半歲開始懂得玩弄雙手 嬰幼兒精細動作發展進程表
發展遲緩 台灣 南投 醫生 治療 玩具 學校

最高瀏覽

【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
11:30 2020/12/05
【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
12:08 2020/12/04
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲