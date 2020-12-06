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【香港小姐】陳凱琳難忘為籌款被迫笨豬跳 Grace大方自揭樣貌四大缺點【有片】

娛樂 17:10 2020/12/06

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陳凱琳再提選美心情。

港姐陳凱琳（Grace）跟鄭嘉穎結婚並生下兩胎後，依然熱愛工作，今年初Grace跟KOL雪姨合作推出自家化妝棉品牌，二人私下亦是好朋友。日前Grace跟雪姨在四季酒店的總統套房，拍片玩快問快答，Grace更大爆選港姐時的不快經歷，又大方自評樣貌上缺點。

Grace陳凱琳跟雪姨在酒店房間邊行邊談，分享美容心得及人生經驗，Grace自言是乖乖女，人生只去過兩次Club，自言後悔玩得太少。

Grace跟雪姨大談美容心得。（影片截圖）

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雪姨講到自己年紀漸長，現在最怕的可能是死，Grace就提到參選港姐後，接受過不少大膽挑戰，當中她最難忘2016年為《萬眾同心公益金》籌款時，跟蔡思貝等人一齊挑戰笨豬跳。

當年Grace為籌款玩笨豬跳。（影片截圖）

雖說是為慈善，但Grace自言難忘驚險的經歷。她稱：「我跳完之後，覺得好似跳樓呀，我冇勇氣再跳多次，我冇喊，但真係好驚，我坐咗喺地下（即時示範坐在地上），感覺好痛苦。」

她又指言那次是一個慈善活動，跳完就可以籌錢：「啲人咁變態㗎，點解要跳完先捐㗎？」雖然Grace大受驚嚇，但成功跟蔡思貝籌得50萬！

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參選時家人被起底

陳凱琳又提到參選港姐時的不快經歷，她指因選美時被傳媒起底，連累家人受訪，令她十分不開心：「（報導寫）屋企係點、有幾多兄弟姊妹，我參選而已，又不是我嗲哋、媽咪去參選，這件事令我很不開心。」

她又大方提及對自己樣貌哪裡不滿意：「如下巴，條頸太長，牙可以再直些，指甲是BB甲啦，如三歲小朋友的指甲。」

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產後依然甚fit。

不過Grace入行後遇上鄭嘉穎，因為合作拍劇而相戀，育有一對寶貝仔Rafael同Yannick，組幸福家庭。

撰文 : TOPick柴犬出動

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