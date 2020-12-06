【新冠肺炎】葵盛西邨8座5樓爆疫　共12人確診涉5家庭

▲ 葵涌葵盛西邨8座5樓爆發新冠肺炎疫情，涉及5個家庭共12人。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心公布今日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗輸入個案及87宗本地感染，其中36宗為源頭不明個案。中心發現葵涌葵盛西邨第8座5樓出現個案爆發，涉及5個家庭共12人；另啟德協調道地盤有一名工友確診，累計3人染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，12名患者來自5個家庭，包括一個單位一家4口，另外一個單位有3人染疫，兩個家庭各有2人感染，餘下一個單位則有1人染病。

歐家榮指，當局會為全幢大廈派發樣本瓶，安排所有住客接受檢測，相信今次事件由於涉及環境污染，有患者污染公共設施，繼而令到其他受到感染，房屋署會作出調查和為大廈清潔。

歐家榮稱，暫時看不到葵盛西邨第8座出現如早前青衣長康邨康美樓般的垂直傳染，患者多在同一樓層活動，可能受環境﹑電梯、扶手等污染而染病，相信屬局部傳播，當局暫未要求第8座所有居民進行強制檢測，但會繼續跟進調查，鼓勵居民盡快留樣本；若該幢再有更多居民染病或提交樣本瓶的比率偏低，不排除會進一步加強措施。

他又指，5個單位的分布較分散，沒有集中某一個地方，雖然其中1名患者屬歌舞群組，但未知其他單位患者是否屬其他群組，加上他們不太認識沒有接觸，難以確定感染源頭。

此外，衞生署公布，啟德協調道地盤有一名工友（個案編號：6,879）確診，累計3人確診，其中2名患者曾經於潛伏期內在日出康城9期地盤工作，而今日的患者是負責石屎工作，與早前患者並不認識，但在同一公司工作，會建議該地盤停工和全體員工接受檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【TOPick 6 周年】送6千份威露士自動泡沫洗手液機(價值$269) ：https://bit.ly/36yXkmI

記者：陳子謙﹑陳曉瑩