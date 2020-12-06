【上車艱難】樓價飆升怨恨無「父幹」難上車　網民炮轟：父母沒欠你甚麼

▲ 有網民埋怨父母無能力為自己買樓。

香港樓價高企，不少人都要靠「父幹」才能圓上車夢。台灣的年青人也面臨同樣的困境，有網民在網上論壇發文詢問「面對高房價的家庭問題」，問及若父母沒幫忙買房，是否該被怨恨，文章引來各方熱論。

有台灣網民在網上論壇「mobile01」發文，問及如果家中長輩看到樓價飆升，卻沒能力為子女買樓，會感到慚愧嗎？而自己作為子女，看到父母沒能力在樓價飆升時買樓，「你會感到怨恨嗎？」

網民轟：父母沒欠你甚麼

不少網民看過後紛紛留言批評發帖的網民，認為他問這個問題就是埋怨父母，覺得父母該慚愧，沒能在台北買樓給他。「人生不一定要有房才滿足，除了怨懟自己的能力不足以外，還怨到原生家庭，其實不需要也不必要鑽牛角尖」、「我們有好好感謝父母讓我們有書唸、有地方住、有飯吃嗎 ?」

有網民亦指，「買不起就別買，也不用覺得慚愧」、「租房也很好，能隨時為工作換地方」、「基本上我覺得父母生你養你到18歲，之後就該靠自己，沒欠你甚麼」、「沒能力就學會認命過日子，有能力就自己突破現況」。

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責任編輯：王明芳