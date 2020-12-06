【新冠肺炎】聯合醫院75歲男住院病人確診　9名同一病格病人為列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生，及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗屬輸入個案和87宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。

劉家獻指，聯合醫院一名75歲男住院病人確診新冠肺炎，於上星期五晚上因發燒及咳嗽，到該院醫院急症室求診，首先到內科夜間收症病房，星期六早上轉送到內科及老人科病房，經檢測後呈陽性，被即時安排到隔離病房，病人情況現時穩定。院方經接觸追蹤後發現其有9名病人曾入住同一病格，為列為密切接觸者，須接受隔離，全部經檢測後呈陰性。

他指，有關病房職員有穿著合適個人防護裝備，期間亦沒有為病人進行霧化程序，至今無職員被列為密切接觸者。院方已為病人停留的範圍作清潔消毒，有關調查仍在繼續。

另外，柏立基普通科門診診所於上星期二(12月1日)收集了26個診所病人深喉唾液樣本，原應送到伊利沙白醫院作化驗，化驗樣本原應放在一個指定的收集箱，之後一同送獲化驗，惟當日有同事錯誤將其中3個樣本放置在後備收集箱，無送獲化驗，至12月4日，有一名病人打電話到診所查詢結果，經調查後發現該3名病人的樣本一直留了在後備收集箱，診所建議3人再留樣本，所有結果均呈陰性，對事件造成3人不便致歉。

他表示，醫管局會再次提醒同事收集樣本的流程，避免同類事件再次發生。

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記者：洪芷晴