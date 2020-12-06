  • 19°C
香港時間 : 20201206日 (週日) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許智峯指凍結戶口乃政治報復 鄧炳強強調調查眾籌是否違法

政治 19:17 2020/12/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

許智峯全家銀行戶口遭凍結。（資料圖片）

警務處處長鄧炳強不點名批評前立法會議員許智峯，指近日有區議員涉嫌向法庭提供虛假消息，藉詞到外地開會，但事實是「走佬」，指其做法不負責任、沒有良心。對於全家銀行戶口均遭凍結，許智峯則形容，是政權以經濟壓迫作政治報復，以連坐法打壓其家人，逼害反對的聲音。

鄧炳強在一個電視節目表示，警方無法管控疑犯潛逃，只能靠對方的良心。但一定會嚴肅跟進事件，會再調查相關人士是否有虛假聲明以及眾籌是否違法，當他回港時，會被控以新的罪行。

許智峯傍晚在社交平台發文，指政權至今無膽公開說是否正在調查其家人、關於什麼罪行等，「根本是理虧，旨在包庇警方濫用行為。」他認為，政府此舉直接衝擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，「自我攬炒」。

他又讓關心他的朋友不用擔心其生計，稱在英國有朋友可短暫依靠，可挨過去。「我從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，除非是為了香港、為公眾做事。」他又澄清，去年發起就私人檢控眾籌，款項全數存在律師樓戶口，核數報告亦已全面公開，強調與他及家人戶口完全無關。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

記者：林曉君

相關文章

回應許智峯「流亡」 保安局強烈譴責棄保潛逃、逃避法律責任行為
00:12 2020/12/04
回應許智峯「流亡」 保安局強烈譴責棄保潛逃、逃避法律責任行為
許智峯退黨流亡　保安局：「走佬」棄保潛逃是「羞恥虛偽和膽怯」
18:32 2020/12/04
許智峯退黨流亡　保安局：「走佬」棄保潛逃是「羞恥虛偽和膽怯」
鄧炳強不點名批評許智峯潛逃　強調警方一定嚴肅跟進
今日 13:49
鄧炳強不點名批評許智峯潛逃　強調警方一定嚴肅跟進
鄧炳強 許智峯 政治

最高瀏覽

【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
11:30 2020/12/05
【最強小三】領養姨甥女視如己出撫養成人 人妻被姨甥女搶走丈夫並懷孕
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
12:08 2020/12/04
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲