【葵盛西邨群組】第8座5樓爆疫居民急撤離　梁子超憂現超級傳播者倡全幢居民強制檢測

▲ 葵涌葵盛西邨第8座5樓先後有12人染疫，涉及5個家庭。（梁偉榮攝）

本港第4波新冠肺炎疫情未見緩和，今日（6日）再添95宗確診個案，本地病例佔87宗，當中36宗屬源頭不明。再有公共屋邨單幢爆疫，葵涌葵盛西邨第8座5樓先後有12人染疫，涉及5個家庭，有患者來自歌舞群組，當局不排除環境受污染而播毒，會向居民派發樣本瓶，暫毋須強制檢測或撤離，但有居民已即時搬走「避疫」。

點擊圖片即睇葵盛西邨第8座情況：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

有大廈其他樓層居民感到擔心，收拾行裝一家大小暫時遷出，或搬往親戚住處；亦有居民認為當局應安排強制檢測，以找出社區隱形患者。其中居民吳先生稱，因害怕第4波疫情爆發，暫會遷往大窩口居住，暫未預算何時歸；趙先生則希望可強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超估計，涉事大廈有同一樓層30單位中有5單位出現個案，於流行病學統計上顯示絕非巧合，形容「十分罕見，明顯出現爆發」，當中或現超級傳播者，而當局只要求住客自願檢測做法不理想。

梁認為局方應盡快介入，如短暫封鎖爆疫5樓1天，於24小時內為該層居民檢測，檢視有沒有新增個案，若其他住客檢測均呈陰性，亦應作醫學監測14天，如3日一檢測，並呼籲如該層有居民從事高風險工作，如院舍或醫護亦暫不應上班；而其他樓層住客亦應自我醫學監測14天。

他續說，當局已安排人員為大廈進行全面消毒清潔，居民毋須急於搬離，同時又指，若當局再找到更多個案，而無法阻止居民搬離潮，或需全棟大廈封鎖作強制檢測。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：黃傑偉﹑陳曉瑩﹑鄧凱文