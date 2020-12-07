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【新冠肺炎】衞生防護中心亦失守　4職員中招其中2人曾接觸確診者

社會 00:35 2020/12/07

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（資料圖片）

衞生防護中心昨(6日)深夜公布，3名於家居檢疫小組的人員及一名隸屬於港口衞生科的人員初步確診新冠病毒。
 
中心指，任職於家居檢疫小組的3名人員於旺角亞皆老街衞生防護中心大樓四樓工作，分別是1名於小組兼職的救護隊目及2名全職已退休的救護隊目，他們於小組負責接聽家居及酒店檢疫人士的查詢，日常無須接觸公眾。他們最近一次當值日期分別為本月1日、5日及6日，工作時均有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他們當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。
 
該名兼職的救護隊目於上月27日履行其正職工作時，曾接載一名確診病人。
 
至於港口衞生科初步確診的人員，她於港珠澳大橋香港口岸管制站工作，負責協助入境旅客填寫電子健康申報表。她是一個確診個案的密切接觸者，最近一次當值日期為上月28日，工作時有佩戴外科口罩，與接觸人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。
 
衞生防護中心已對4名初步確診個案展開流行病學調查，而有關的工作地點已進行全面清潔和消毒，並已安排與他們共同當值的人員在家工作，並將接受病毒測試

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責任編輯：楊玉珠

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