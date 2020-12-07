【電話騙案】督察親遇電騙與騙徒周旋6日鬥智鬥力　假扮上當研犯罪手法

▲ 警察公共關係科高級督察鄧德陽(右)早前曾遇電騙，與騙徒鬥智鬥力。(陳國峰攝)

電騙猖獗，騙徒多「無差別」致電找尋目標，但隨時遇上「死敵」亦不自知。警察公共關係科高級督察鄧德陽早前便獲騙徒致電，他於是將計就計假扮墮入假冒內地官員騙局，並研究騙徒的犯案手法和行騙伎倆，呼籲巿民提防受騙。

鄧德陽說，整個騙局歷時6天，涉及約10個半小時的通訊軟件電話對話，以及大量通訊軟件文字信息。而騙徒為求令騙局逼真，一方面設立虛假內地官員網站、照片外，又會偽造內地檢察院傳票等虛假文件，最後會要求受害人安裝惡意程式，繼而奪取手機資料、截取受害人收發來自銀行發出的一次性密碼、短訊等，令受害人蒙受損失。

他形容，騙局建構精妙，騙徒又會利用「權威性」捉弄心理：「有幾何會見過內地檢察院傳票」，在建立權威的同時又會「假情假意」，聲稱堅信受害者是無辜，在軟硬兼施下務求令受害者配合。

鄧雖與騙徒周旋多日，但可惜最後仍不能將騙徒繩之於法，他指騙徒多身處內地或海外，警方追緝騙徒有一定難度，希望待疫情過後警方恢復與外地執法機構合作交流，可共同打擊電騙案。

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記者：蘇文軒