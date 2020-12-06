【新冠肺炎】西灣河婦女會中學再多一名中四學生初步確診　校方停網課兩天籲師生檢測

▲ 香港中國婦女會中學早前已有一名學生確診，現在多一名同級學生初步確診。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情嚴峻，位於西灣河的香港中國婦女會中學，繼日前一名中四學生證實確診後（個案編號：6601），校方今日（6日）向師生發通告稱，接獲另一名中四學生的家長通知，學生初步確診。

校長楊志强向師生發通告稱，連同早前在12月4日確診的學生，兩名學生均屬中四級，分別就讀4A及4B班，兩人修讀不同科目和組別，包括有英文組別S及I組、中文/數學/通識Y1及Y4組、數學M1、選修科1:化學及旅遊與款待、選修科2:BAFS及經濟科、選修科3:生物。

學校強烈建議學生及教職員，盡快進行新冠病毒檢測，特別是中四學生及任教中四的老師。明日（7日）至後日（8日）各級網上課堂暫停；以便學生及教職員安排進行新冠病毒檢測。校方已繼續聯絡衞生防護中心，待學校得到進一步的指示及檢測資訊後，學校會盡快發出通告通知各位家長和同學。

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記者：吳卓峰