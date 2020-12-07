今年首9月895宗電造騙案涉4億長者易成受害者　85歲婦被轉走2000萬

▲ 警方表示，今年首9個月本港電騙案錄895宗，損失逾4億元，料明年情況亦不理想。（陳國峰攝）

電話騙案無日無之，並結合電子科技「變種」。警方表示，今年首9個月本港電騙案不論宗數或涉款均有明顯升幅，錄895宗損失逾4億元，預計全年或破千宗紀錄，並料明年情況亦不理想。警方發現，長者較易成為電騙案的受害者，估計與長者不掌握網上銀行保安概念有關，而今年最大宗失款個案，受害者正是一名85歲寡婦，遭人以網上理財轉走逾2,000萬元。

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東九龍總區重案組總督察莫子威表示，今年首9個月電騙共895宗，與去年同期的388宗相比，急增1.3倍；涉款方面更是「水漲船高」，由去年同期8,200萬元，今年更達逾4億元，飈3.2億元。而895宗電話騙案當中，以「假冒官員」案件數目佔的比例最多，佔465宗，涉款約3億元。此外，涉及用國安法行騙有11宗，當中有2名受害人涉被騙走款項90萬元。

▲ 東九龍總區重案組總督察莫子威。(陳國峰攝)

莫估計，案件急升的原因與本港社會受疫情影響、經濟不景有關。他提到，「假冒官員」手法轉變不大，騙徒假扮執法人員，要求受害人交出金錢以示清白，惟近年更多利用社交媒體及唆擺受害人成為「特務」，協助幕後主謀犯案。警方今年1至9月拘捕46人，涉及29男17女，年齡介乎18至76歲，當中就有30人是被騙做「特務」。

受害人方面共868名，50歲以上佔499人。莫子威稱，最大宗失款個案受害者，是一名居將軍澳豪宅的85歲老婦，她自今年4月起被騙徒騙走網上理財戶口密碼等資料，被人分4次轉走積蓄，最後一次因收到銀行短訊轉帳通知始揭發事件，可惜只能止付約200萬元。

而受害人年齡最小的一宗，則涉及一名14歲少年。他家庭從事生意，故家中存放20萬元現金，少年收到騙徒來電後不虞有詐，偷取該20萬元現金予「女特務」以證清白，特務將款項存入個人戶口後，再滙款至海外的幕後主腦。騙徒見情況順利，便又再苛索更多，少年惟有向父母索錢下揭發事件。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣呼籲，市民要多提醒家中長者慎防騙案，協助辨識電騙案圈套之餘及適時介入；針對獨居長者，警方已聯同長者服務組織加強宣傳，又聯同菲律賓及印尼駐港總領事館製作防騙宣傳單張，冀藉此提升外傭協助年長僱主識破騙案的能力。

另外，顏凱欣稱，警方發現一個電騙騙徒常用的木馬程式 「安全防衛」，會盜取受害人個人資料、網上銀行登入資料、由網上銀行發出的一次性密碼等，呼籲市民小心提防。

▲ 警方呼籲市民要提防一個名為「安全防衛」木馬程式。(警方提供)

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記者：蘇文軒