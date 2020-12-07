本港雙老化問題嚴峻　前規劃署長凌嘉勤倡以「雙智慧」應對

▲ 凌嘉勤認為，「雙老化」問題是社會迫切面對的議題，呼籲各界共同推動雙老化的創新解決方案。(程志遠攝)

常說香港人口老化，除了一些口號式的呼籲外，可會有可行應對方法？前規劃署署長凌嘉勤認為，人口老化、建築物老化問題人所皆知，但往往只作為兩個獨立議題，忽略兩者帶來的複合效應「雙老化」，「居住環境同時影響長者生活質素」。現在的他希望化身倡議者，推動社會各界共同探討雙老化的創新解決方案。

因此由他帶領的香港理工大學賽馬會社會創新設計院（JCDISI）以「雙老化」作為策略性工作重點，提出以「雙智慧」，即「智慧安老」和「智慧城市」，自2018年開展「騷・In・廬」項目，並在白田邨試行「社區廚房」，探索如何應對問題，即看【下一頁】。

凌嘉勤在擔任規劃署署長期間，制定出 《香港2030+︰ 跨越2030年的規劃遠景與策略》，為香港長遠的土地及基建發展和自然環境保育，提供最新的發展策略。而他正是於硏究過程中，首次意識到「雙老化」問題，「到2064年，85歲或以上人口（估算）會增加5倍，即每10個香港人就有一個人屬85歲以上」；而本港樓齡在70年以上的私人住宅單位，將會在2046年增加300倍，主要集中在油尖旺、中西區、東區、深水埗等，同樣是居住人口老化的舊區，他形容這是一個驚人增長。

當老齡人口居於老舊樓宇會產生甚麼問題？「試想像30幾年後，大量自理能力下降的長者居住在舊殘的建築物，好多都無電梯、走廊亦都狹窄得連輪椅無法進入，更莫說要面對漏水、石屎剝落等問題。」不少人視為安居樂業的居所，隨時變成晚年的負擔。與此同時，按《香港2030+》推算， 到2026年獨居長者住戶會增加到整體的23%，即佔全港四分一住戶，而安老服務供不應求將進一步加劇，26年將會有1.8萬個社區照顧服務短缺。因此「雙老化」帶來的雙重影響，產生的是一個愈趨緊迫及嚴峻的社會問題。

凌嘉勤指出， 一般私人樓宇是建築物老化問題的癥結所在，「公共屋邨或大型私人屋苑，會有定期的維修保養，問題不大，但私人樓宇缺乏全盤規劃」，在樓宇結構弱化、欠缺足夠財政誘因全面重建等因素下，最終日久失修。

舊樓問題向來複雜，最近油麻地唐樓一場奪去8條人命的大火，亦再次揭露「三無大廈」、業權分散等問題，有意見要求政府加強跟進，惟凌嘉勤認為，若只把解決舊樓問題的責任放在政府上，亦無助解決問題，「舊樓重建點都跟唔上老化速度」。

因此他倡議改變居住環境配合人口隨時間而改變的需求，以「雙智慧」方針，利用「智慧安老」及「智慧城市」應對「雙老化」的嚴峻挑戰。智慧安老方面，他提出可活用樂齡科技，延長長者自我照顧的能力，協助提升安老服務的效率及質素。對於樂齡科技在港仍未算普及，凌以手機為例子，「由『大哥大』演變成現在人人手握智能電話」，相信只待市場做大，成本自然有下調空間。

智慧城市方面，除政府要以老年友好為規劃原則外，在樓宇營運模式亦要有新思維，「可否訓練管理員，協助看管年長住戶？獨居長者家中可否安裝動態感應裝置，直接連接管理處？長者不幸遇事便可立即跟進」。他強調目前已有相關技術，只待探討是否適合引入香港。

凌嘉勤承認，如要執行上述建議難以避免會引發爭議，例如牽涉個人私隱、財政問題，但他重申現時最重要應引起討論，「好多嘢技術上唔係做唔到，應該攞出嚟傾點做好」。

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記者：蘇文軒