理大賽馬會社創考察社區廚房「膳深軒」　出版實用指南冀飲食業參考

▲ （程志遠攝）

理大賽馬會社創「騷・In・廬」其中一個關注項目是「關注長者就業」，項目研究選址於深水埗白田邨「膳深軒」，並開發出《年齡有善的社區廚房實用指南》，希望其他社區廚房採用外，亦希望餐飲業可作參考，方便日益年長的員工繼續工作。凌嘉勤笑言，過程中發現原來「不能直接話(年老)員工唔做得」，因此其學生要「諗計」透過設計概念滿足員工實際需求。

白田邨是屬舊區之一，由1969年入伙至今已有51年，而根據2016年人口統計數字，65歲或以上的人口佔樓宇組群的24.1%，正正是結合建築物老化及人口老化的例子。膳深軒是邨內的社區飯堂，主要由年長職工及第三齡義工營運，提供飯餐服務予區內基層長者等。

理大賽馬會社會創新設計院社會項目經理鄭依依表示，據2019年香港職業安全狀況統計，餐飲業雖沒出現致命個案，但受傷個案就錄得4,425宗，是各行業工業意外最多的工種。因此理大社會設計學院的學生便提出6個設計意念，對「膳深軒」的環境提出切實可行的設計建議，並以便利職員及義工工作為大前提，首要確保安全性、防止工傷意外及勞損，並根據經驗綜合成119項短、中、長期建議，出版成《指南》。

膳深軒兼職員工池金玲是退休人士，現年60歲的她退休前亦是從事餐飲業，深諳餐飲業對年長職工的不便，「地面濕滑唔多講，有時搬重嘢冇(工具)幫手」，但現在膳深軒經計劃提議改善，例如開工前會有熱身運動紓展，又加設在通道扶手、改善送餐流程，大大減少受傷情況。

▲ 池金玲是膳深軒兼職員工。(程志遠攝)

膳深軒社工徐葉駿亦大讚指南實用，除方便員工作外，因應學生建議食堂布局亦變得寬敞，亦特意為老年食客提供年齡友善餐具，包括可彎曲的餐具、帶有輔助夾的筷子等。

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記者：蘇文軒