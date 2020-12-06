許智峯：家人匯豐銀行戶口及個人部分戶口被解凍　警方：凍結85萬元

▲ 許智峯稱，其家人匯豐銀行戶口及其部分戶口已被解凍。（資料圖片）

警方今晚8時許，在社交平台不點名回應許智峯及其家人銀行戶口被凍結一事，指目前被凍結戶口涉及港幣約85萬元。至晚上約10時，許智峯在社交平台稱，家人之匯豐銀行戶口突然被全部解凍，他本人戶口亦獲部分解凍。

警方指，正循涉嫌違反港區國安法及洗黑錢方向，追查一名涉案人，指涉案人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項。又指涉案人同時涉嫌「勾結外國勢力危害國家安全」，現正循多角度調查案件，包括通緝有關逃犯，追查涉案資金去向，以及凍結涉案戶口。

許智峯表示，家人基於對香港匯豐徹底不信任，已立即將積蓄轉帳往安全地方。他認為，事件極其嚴重，反映港區國安法下，銀行竟可隨意因政治壓力而凍結市民資產，嚴重衝擊香港的銀行及金融體系可信性，及違反香港《基本法》下對市民及法人私有財產的保障。又呼籲，香港及國際金融監管機構就事件作徹底調查，將濫權的執法人員及銀行管理人員作嚴厲懲處。

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記者：林曉君