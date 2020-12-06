羅健熙：要商討未來政治路線　不會輕易放棄任何一條戰線

▲ 左起：林卓廷、羅健熙、梁翊婷。（梁偉榮攝）

民主黨改選領導層，36歲南區區議員羅健熙無競爭對手下，當選新一屆黨主席，43歲的前立法會議員林卓廷和30歲觀塘區議員梁翊婷，則分別當選副主席。

據了解，今次改選投票率九成多，當中羅健熙以200多票當選，至於3人爭兩席的副主席，林卓廷和梁翊婷分別得170多票和140多票當選，冼卓嵐則以約100票落票。有民主黨中人指，由於林、冼兩人均來自新界東，故黨內早已預料當中只能活一人，形容戰果合理。

新一屆中委人數為25人，平均年齡39.2歲，低於上屆的42.8歲。該黨稍後將進一步改選常委，有民主黨中人估計，單仲偕連任司庫，而秘書長一職或由莊榮輝或冼卓嵐出任。

至於前主席胡志偉及前副主席尹兆堅，則繼續當選中委，並會在新設立的「影子黨團」中擔任重要職位，定期與傳媒會面，就社會時事議題表達意見。

羅健熙稱，相信政權打壓會越來越嚴重，民主黨會繼續與港人同行，未來亦要準備足夠資源「渡過嚴冬」，及商討未來政治路線。至於日後會否參與立法會選舉，羅健熙謂，民主黨不會輕易放棄任何一條戰線，但仍要視乎局勢發展，現時未能下定論，而議會路線如何釐清和決定，也是新一屆中委首要思考的事。

另外，已退黨並流亡海外的許智峯及其家人的銀行戶口一度被凍結，被問到會否擔心民主黨的銀行戶口同遭凍結，羅健熙說，若當局要打壓，總會找到藉口，但強調民主黨的財務和核數工作一向都符合規例。林卓廷稱，和許智峯仍是戰友，會用自己的方法與他保持聯絡，亦會用盡一切合法方法為其家人「討回公道」，提供法律支援，又指許智峯離港及退黨後，有很多後續工作急需處理，包括區務工作。

林卓廷在許智峯家人離港當日，在社交平台寫下一句「去留肝膽兩崑崙」，被建制派質疑知情不報，林卓廷強調，事前並不知情，所言是對多年戰友家人的尊敬和祝福，如單憑他的貼文就說民主黨知情不報是「荒謬」，呼籲建制派不要污衊，株連許智峯家人，又想株連民主黨。

民主黨新一屆民主黨中央委員會委員當選名單：

陳堡明 陳旭明 鄭景陽 莊榮輝 周卓奇 周錦紹 鄒穎恒 韓俊賢 黎廣偉 黎駿穎 劉子傑

梁永權 莫建成 伍凱欣 吳永輝 沈運華 單仲偕 蘇逸恒 曾自鳴 尹兆堅 胡志偉 冼卓嵐

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