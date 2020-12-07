【確診大廈】葵涌深水埗及大埔成重災區　港島豪宅貝沙灣維港頌亦有住戶染疫

▲ 葵涌因葵盛西邨8座5樓一層出現5家庭共12人感染，致該區內全港現時重災區。( 梁偉榮攝)

衞生防護中心公布，截至12月6日零時零分，中心正調查95宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,898宗（包括6,897宗宗確診個案和一宗疑似個案）。

而在過去14天，(12月22日至12月5日)，累計新增1,242宗個案，包括1,138宗本地個案，其中260宗源頭不明。

衞生防護中心晚上公布12月5日確診者居住的大廈名單，葵涌除葵盛西邨8座5樓5單位共12人感染外，區內亦有多座大廈確診，部分且是之前亦曾出現確診個案的樓宇，

特別勾出葵青、深水埗及大埔3個重災區確診大廈名單，其餘為港九新界疫廈名單：

葵青

葵涌葵盛西邨8座(該廈有12人涉5家庭染疫)

葵涌葵聯邨聯悅樓

葵涌葵聯邨聯逸樓(2宗)

葵涌葵芳邨葵愛樓

葵涌葵涌邨芊葵樓(2宗)

葵涌葵涌邨曉葵樓

葵涌華員邨華智閣(2宗)

青衣青雅苑

深水埗

深水埗元州街37號

深水埗元州街66號

深水埗福榮街36號

深水埗澤安邨麗澤樓

深水涉海麗邨海禧樓

大埔

大埔大埔廣場宜輝

大埔新峰花園8座

大埔富善邨善美樓

大埔富亨邨亨泰樓

大埔廣褔邨廣智樓(2宗)

港島

香港仔漁光邨海港樓

薄扶林貝沙灣南灣6座(2宗)

西營盤第一街45號樓

銅鑼灣伊利莎伯大廈C座

灣仔杜智臺A座

北角維港頌3座

北角錦屏樓D座

鰂魚涌康山花園10座

柴灣興民邨民澤樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

九龍

尖沙咀美麗都大廈

尖沙咀重慶大廈A座

旺角亞皆老街40-46號

佐敦怡興閣

大角咀大角咀大廈

九龍城九龍皇帝大廈

新蒲崗百樂大樓

土瓜灣鴻英大廈

紅磡紅磡灣中心鴻康閣

何文田何文田邨綺文樓

黃大仙新光中心1座

黃大仙東頭（二）邨貴東樓

黃大仙黃大仙下（二）邨龍吉樓

牛頭角淘大花園M座

牛頭角定業街20號(2宗)

牛頭角定業街20號

牛頭角彩福邨彩樂樓

觀塘康麗園C座

油塘高翔苑高瑞閣

茶果嶺麗港城6座

茶果嶺麗港城34座

新界

大圍雲疊花園2座

大圍翠景花園2座

沙田廣源邨廣柏樓

沙田廣源邨廣榕樓

火炭銀禧花園2座

火炭銀禧花園8座

馬鞍山雅景臺4座

粉嶺雍盛苑雍薈閣

將軍澳浩明苑

將軍澳富康花園7座

將軍澳維景灣畔12座

東涌諾富特東薈城酒店

東涌東堤灣畔9座

元朗朗屏邨繡屏樓

八鄉寶翠山莊

元朗鳳降村

元朗朗晴居5座(2宗)



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記者：楊玉珠