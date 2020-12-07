【諸朋好友】「大師兄」林國斌自認不孝　因心急見朋友趕母下車後悔至今

▲ 大師兄林國斌自認不孝子，因心急見朋友趕母下車後悔至今。

由崔建邦與張秀文主持的TVB清談節目《諸朋好友》請來林國斌以及方中信擔任嘉賓，節目尾聲問到二人多年來要感謝以及感到抱歉的人時，在《諸朋好友》一直嬉鬧的「大師兄」林國斌談及已過身的父親和年事已高的母親時，自認是不孝，更一度哽咽眼紅。

昨晚（12月6日）播出的最新一集清談節目《諸朋好友》，主持人之一的崔建邦請來久未在幕前露面的好兄弟林國斌，以及與林國斌相交廿多年的好友方中信擔任嘉賓，上星期一集分享二人幕前幕後的趣聞奇事，昨晚播出的一集則講到他們人生各個階段的際遇。

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▲ 方中信與林國斌相識相知廿多年。（節目截圖）

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林國斌後悔趕媽媽落車

當節目的尾聲，崔建邦問及二人在圈中要感謝以及有感抱歉的人，在整集節目中一直開玩笑嬉鬧的林國斌突然轉換成感性模式，指他人生中最感謝以及最感抱歉的，最他的父母。

林國斌講起亡父，提及對方過身前，正是香港金融風暴的時期，自己因為工作四處頻撲，忽略了與家人相處的時間和機會，父親離世後感到非常後悔。

▲ 講起亡父與母親，林國斌一度眼紅。（節目截圖）

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在爸爸過身後，林國斌憶起一段與母親的往事，讓他感到十分懊悔：「媽媽至今仍健在，已經90多歲了，要以輪椅代步。」他記得約廿年前，居於新界的他晚上約了友人外出飲酒，媽媽知道後想搭他的順風車到深水埗。

他說「我載著她出去，到深水埗基隆街附近繞了兩圈，都找不到她的目的地，而我又趕著要找朋友，於是著我趕時間著她下車自己找，她跟我說不認得路，但心急的我叫她去問路人。」

在爸爸過身後林國斌想起這件事，至今仍非常深刻，因為覺得自己非常不孝：「當時她還不算太老，約六、七十歲仍然行走自如。當時沒有想到自己的行為，到爸爸過身後才想起覺得自己非常乞人憎，很不孝！」

在節目中提起此事，林國斌說到眼眶紅潤兼哽咽，更揚言不會再讓此事發生：「現在她以輪椅代步，如果她現在叫我帶她到天腳底，我也會親自截她去！」

▲ 斷水流大師兄的截圖至今在網上仍被廣泛使用。（影片截圖）

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現年60歲、武打演員出身的林國斌，在《破壞之王》飾演斷水流大師兄最為觀眾熟悉，當中一幕對白：「我唔係針對你，我係話在座咁多位，都係垃圾！」至今成為網絡常用的經典對白。

在節目中，林國斌憶述稱，因為當年周星馳與藍潔瑛是好朋友，而他與藍潔瑛、吳君如等亦相熟，所以認識周星馳。當年首次與星爺見面，對方第一件事要求他扯高上衣，原來是希望仔細端詳他的肌肉，看是否能夠勝任演大師兄此角色。

同時他表示，星爺在拍攝現場十分嚴肅，每場戲都十分認真地設計，成功絕非僥倖。

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