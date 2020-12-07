【失敗教育】兒子大學畢業後不願找工作 患癌港媽：他在等我死繼承遺產

▲ 失敗的家庭教育才是毁掉孩子一生的元兇。

致電問候一位患了癌症的好友，她的病情穩定，可是有其他事較身體狀況更令她憂心和煩惱。

「我的大仔大學畢業後，一直宅在家中，整天上網，不想找工作，如何是好？」

「他為何不想找工作？」

「去年他做過好幾份工作，但不是嫌棄薪金低，便說工時太長，沒甚麼可學到，最長的一份工作還做不到半年。」

「現在許多公司都開源節流，要找一份理想的工作也不容易。」

「我明白，但某天我無意中看到他跟朋友的聊天內容，他竟對朋友說他不會找工作，他在等我死，我死了後，他承繼我的房子和遺產，已足夠他這輩子生活。你說我可以不傷心嗎？我只得一個兒子，難道我可以不理會他將來的生活嗎？」

每個年代的子女，跟父母的思想永遠都不一樣，但作為父母的，永遠都希望仔女過得比自己的年代好，不用營營役役，辛勞一輩子。子女享受着的甜，大部分建基於父母吃的苦。

年輕人沒吃過生活的苦，多不會從父母或他人角度去感受生活的艱難。飯來張口、衣來伸手，總覺得一切理所當然。衣食無憂的照顧，漸漸變成了無止境的索取。

不少新一代對生活沒有具體的規劃，即使每天很忙，也並非為生活或事業而忙。他們不想訂立一些目標，否則一事無成的話，便等同承認自己的無能。與其辛苦地自暴其短，何不舒適地坐享其成？說實話，父母未必百分百介意子女成為啃老一族，只是不孝卻是父母心頭的一根大刺。

為人父母，必須從小教育孩子學懂知足和感恩，不然別投訴子女不孝。失敗的家庭教育才是毁掉孩子一生的元兇。

全文刊於《經濟日報》，原題為「我的孩子在等我死」