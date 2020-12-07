【新冠肺炎】一文睇清最新確診者到訪行蹤　涉利園園中鴨子及IFC利苑酒家

▲ 一文睇清確診者到訪行蹤。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心公布昨日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗輸入個案及87宗本地感染，其中36宗為源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增多間食肆及商場。

最新的潛伏期行蹤表詳細名單如下：

油尖旺 豉油街 68 號 農米莊 中西區 歷山大廈 Otto e Mezzo 8½ Bombana 油尖旺 彌敦道 726 號 吉列牛 忌廉烏冬專門店 中西區 啟德商業大廈 Pica Pica 油尖旺 花園大廈 齋啡 油尖旺 華發大廈 十三姨 觀塘 滙景廣場 龍城冰室 荃灣 路德圍40號 銘陽車仔麵 荃灣 荃灣千色匯 1期 九龍城 都會海逸酒店 千鶴日本料理 油尖旺 香港逸東酒店 逸東軒 油尖旺 白加士街 11 號 盛記粥麵 觀塘 啟田商場 茶泰 觀塘 鯉魚門廣場 大快活 沙田 銀禧花園銀禧薈 中西區 國際金融中心 利苑酒家 油尖旺 K11 MUSEA Food Playground 觀塘 麗港城商場 西貢 都會駅 豪宴海鮮酒家 元朗 天晴商場 油尖旺 雅蘭中心 稻香漁港市集 灣仔 利園 園中鴨子

其中利園三期「園中鴨子」至今累計3人確診，1名確診人士曾到餐廳試食，另外2宗確診個案為廚師，另外再有2名廚師初步確診。

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責任編輯：羅嘉欣