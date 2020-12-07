【移民棄老】兒子一家移民澳洲拒養7旬父母　親友：個仔話已買人壽包辦喪禮

▲ 有兒子一家移民澳洲，拒養7旬父母，兩老只靠津貼過活。

近月不少父母為了下一代的將來而萌生移民打算，不過離開後上一代又怎麼辦？有網民早前在網上討論區分享親友的個案，指男親友一家移民澳洲，卻不欲供養7旬父母，父母只能靠津貼過活。而兒子認為自己已為父母買人壽保險，保險公司會包辦喪禮。

兒子留下二手廚具給父母

該名網民於11月29日在網上討論區「親子王國」，以「移左民就可以唔理年老父母」為題發帖，她表示任職審計師的男親友一家11月移民澳洲悉尼，帶著100萬元強積金，而他的妻兒是澳洲公民，一家在悉尼已有兩個供滿的住宅單位。網民指出︰

佢飛之前俾咗一堆二手廚具，無俾錢父母。親友話已幫父母買人壽，葬禮由佢（保險公司負責）仲有錢落袋。

兩老靠津貼過活 僅餘6萬積蓄

兩老已70多歲，靠生活津貼過活，二人儲蓄只有6萬元。網民提議兩老逆按揭自住單位套現，對方卻說要留給兒子和男孫。網民認為兩老單靠津貼，不足支付水電煤、差餉地租、管理費、伙食、醫藥等費用，質疑「每月$4000夠用？」她透露︰

（兩老）喺香港做咗6年保母（湊孫），又幫佢個上海老婆帶水貨上深圳賺錢。

她指男親友的父親最近入醫院，男親友竟叫他們請醫院讓父親「住耐啲唔好咁快出院」。她有感移民和給家用可以同時進行，但男親友卻儼如「棄養」父母，慨嘆「唔好生咁多，一身兒女債」。

網民︰為下一代移民揼低上一代

帖文一出引發網民討論，有網民批評這個兒子「好自私」、「孝心都無」，也有人留言「個個口口聲聲話為咗下一代去移民，但就揼低晒啲上一代喺香港」。另有網民贊成兩老既然沒生活費，就將住所做逆按揭，有感「仲留乜，啲子孫都唔會返嚟住」。

不過，亦有網民認為「老人家係咁，乜都為仔女」，既然老人家不介意，外人不宜評論。有人表示聽過有子女帶父母移民去做「保母」湊孫，反問「咁又算唔算係孝順？」也有網民指，有人要父母賣樓套現讓他們移民，叫父母輪候公屋、取綜援，比樓主分享的個案更惡劣。

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責任編輯︰王明芳