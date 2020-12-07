【新冠肺炎】消息：今日新增約78宗確診個案 累計個案直迫7,000宗
社會 12:56 2020/12/07
本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（7日）新增約78宗確診個案，涉不明源頭感染。衞生防護中心公布昨日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗輸入個案及87宗本地感染，其中36宗為源頭不明個案，另有51宗與其他個案相關病例，截至昨曰累計病例6,898宗，包括一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】
葵盛西邨第8座5樓出現感染群組，涉及5個單位、合共12人確診。不少居民擔心受到感染，漏夜搬離居所，到其他居所暫住避疫。詳情即看：【下一頁】
更多有個葵盛西邨8座情況：
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昨日新增的確診個案中，包括36宗源頭不明個案，包括一名在亞博館5號檢疫中心工作的人員（個案編號：6,891），曾接觸東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組需要檢疫的人士。詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心發現葵涌葵盛西邨8座5樓出現爆發群組，涉及5個家庭共12人；另啟德協調道地盤有一名工友確診，累計3人染疫。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳子謙