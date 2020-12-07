【新冠肺炎】多間酒店願作指定檢疫設施　姚思榮：入住率不足5成政府會「包底」

▲ 姚思榮指，政府會向指定檢疫酒店提供「包底」，如果入住率不足5成，政府會為每間剩餘房間補貼最多600元。（資料圖片）

政府早前宣布租用整幢酒店供密切接觸者隔離檢疫，旅遊界立法會議員姚思榮表示，政府上周四就指定酒店向業界發通告，希望找1萬間酒店房間作指定檢疫設施。他形容酒店業界反應熱烈，報名數目遠超目標，部分酒店會列作後備，視乎聖誕假期訪港旅客數字，再評估是否需要徵用更多酒店。

姚思榮今早（7日）在一個電台節目表示，政府未有透露涉及多少間酒店，但據他了解，牽涉不同級數的酒店，當中以每日房價1000元或以下的中低價房間供應最多，酒店亦會向客人提供三餐。

他又指，政府會向指定檢疫酒店提供「包底」，如果入住率不足5成，政府會為每間剩餘房間補貼最多600元。被問到酒店業員工的反應，他指，只要有合理防疫措施，員工普遍都會接受，估計員工都希望酒店能靠作為檢疫設施以支撐生意。

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責任編輯：陳子謙