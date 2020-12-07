  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (週一) 12:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】葵盛西邨第8座爆感染群組　專家籲封鎖大廈兼全部居民接受檢測

社會 11:09 2020/12/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

何栢良認為葵盛西邨第8座的居民應在家隔離，直至完成檢測。（梁偉榮攝）

本港疫情進入第四波，昨日新增95宗確診個案，包括36宗涉源頭不明，其中在葵盛西邨第8座5樓出現感染群組，有5個單位、合共12人確診。詳情即看：【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在電台節目中表示，擔心葵盛西邨第8座出現傳播鏈，認為政府現時處理方法不夠嚴謹，促請當局要採取果斷做法，包括在第8座實施強制檢測，同時要求已暫時搬離的住戶返回樓宇接受檢測並以禁足處理。他表示港府現時已有相關法例，建議當局採用。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

何栢良又指出如果當局擔心某些樓層有致病源，可將有關住戶撤離至檢疫中心，其他樓層可在家中隔離一段時間，至少完成檢測為止。他又形容本港源頭不明個案不斷上升，涉及不同群組，包括安老院、地盤、屋邨、公立醫院及私院都出現確歲個案，認為疫情越來越差，相當令人擔心，加上隨著天氣轉冷，隨後又有聖誕節，不少市民會外出，部分人一旦不守防疫規定，相信在今年底前不大可能控制到第四波疫情。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，呼吸系統專科醫生梁子超估計，涉事大廈同一樓層30戶中有5單位中招，於流行病學統計上顯示絕非巧合，形容「十分罕見，明顯出現爆發」，當中或現超級傳播者，而當局只要求住客自願檢測做法不理想。

梁認為局方應盡快介入，如短暫封鎖爆疫5樓一天，為該層居民檢測，檢視有無新增個案，若其他住客檢測均呈陰性，亦應醫學監察14天，如3日一檢測，並呼籲如該層有居民從事高風險工作，如院舍或醫護亦不應上班；其他樓層住客亦應自我醫學監察14天。他續說，若再找到更多個案而無法阻止居民搬離潮，或需全幢大廈封鎖作強制檢測。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

 

相關文章

【新冠肺炎】銅鑼灣利苑園中鴨子增3名廚師確診及初步確診　累計5人染疫須停業
17:08 2020/12/06
【新冠肺炎】銅鑼灣利苑園中鴨子增3名廚師確診及初步確診　累計5人染疫須停業
【新冠肺炎】機場一保安有家人染疫需列緊密接觸者　工作範圍已清潔消毒　
18:47 2020/12/06
【新冠肺炎】機場一保安有家人染疫需列緊密接觸者　工作範圍已清潔消毒　
【新冠肺炎】衞生防護中心亦失守　4職員中招其中2人曾接觸確診者
今日 00:35
【新冠肺炎】衞生防護中心亦失守　4職員中招其中2人曾接觸確診者
【新冠肺炎】西灣河婦女會中學再多一名中四學生初步確診　校方停網課兩天籲師生檢測
21:55 2020/12/06
【新冠肺炎】西灣河婦女會中學再多一名中四學生初步確診　校方停網課兩天籲師生檢測
【新冠肺炎】一文睇清最新確診者到訪行蹤　涉利園園中鴨子及IFC利苑酒家
今日 10:28
【新冠肺炎】一文睇清最新確診者到訪行蹤　涉利園園中鴨子及IFC利苑酒家
何栢良 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【李麗珍舊愛】星級髮型師Jacky Ma胃癌離世 Salon悼念：光榮引退
16:29 2020/12/06
【李麗珍舊愛】星級髮型師Jacky Ma胃癌離世 Salon悼念：光榮引退
【幼稚園面試】女兒獲5間熱門幼稚園取錄 港媽極速「放位」：唔讀無謂霸位
11:34 2020/12/06
【幼稚園面試】女兒獲5間熱門幼稚園取錄 港媽極速「放位」：唔讀無謂霸位
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福
12:08 2020/12/04
【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福