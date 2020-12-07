【新冠肺炎】葵盛西邨第8座爆感染群組　專家籲封鎖大廈兼全部居民接受檢測

▲ 何栢良認為葵盛西邨第8座的居民應在家隔離，直至完成檢測。（梁偉榮攝）

本港疫情進入第四波，昨日新增95宗確診個案，包括36宗涉源頭不明，其中在葵盛西邨第8座5樓出現感染群組，有5個單位、合共12人確診。詳情即看：【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在電台節目中表示，擔心葵盛西邨第8座出現傳播鏈，認為政府現時處理方法不夠嚴謹，促請當局要採取果斷做法，包括在第8座實施強制檢測，同時要求已暫時搬離的住戶返回樓宇接受檢測並以禁足處理。他表示港府現時已有相關法例，建議當局採用。

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何栢良又指出如果當局擔心某些樓層有致病源，可將有關住戶撤離至檢疫中心，其他樓層可在家中隔離一段時間，至少完成檢測為止。他又形容本港源頭不明個案不斷上升，涉及不同群組，包括安老院、地盤、屋邨、公立醫院及私院都出現確歲個案，認為疫情越來越差，相當令人擔心，加上隨著天氣轉冷，隨後又有聖誕節，不少市民會外出，部分人一旦不守防疫規定，相信在今年底前不大可能控制到第四波疫情。

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另外，呼吸系統專科醫生梁子超估計，涉事大廈同一樓層30戶中有5單位中招，於流行病學統計上顯示絕非巧合，形容「十分罕見，明顯出現爆發」，當中或現超級傳播者，而當局只要求住客自願檢測做法不理想。

梁認為局方應盡快介入，如短暫封鎖爆疫5樓一天，為該層居民檢測，檢視有無新增個案，若其他住客檢測均呈陰性，亦應醫學監察14天，如3日一檢測，並呼籲如該層有居民從事高風險工作，如院舍或醫護亦不應上班；其他樓層住客亦應自我醫學監察14天。他續說，若再找到更多個案而無法阻止居民搬離潮，或需全幢大廈封鎖作強制檢測。

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記者：伍瑋瑋