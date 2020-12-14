【小學試題】小三中文搶分練習題答案　 發揮創意改寫句子

▲ 小三中文搶分練習題答案。

新冠肺炎第四波疫情爆發，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在12月2日起暫停面授課堂，直至學校的聖誕假期開始。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度。

以下為小三中文練習參考答案：

一.

1. 我一張開眼睛，就看見媽媽。

2. 哥哥一聽到自己得獎的好消息，就立即跑回家告訴媽媽。

3. 羚羊一看到兇猛的老虎，就拼命地奔跑逃走。

4. 沙子一跑進眼睛，眼淚就會不由自主地流下來。

5. 運動員一聽到大會的指示，就到起跑線前集合。

二. (以下為參考答案，答案合理即可)

1. 勇敢的王子用拳頭擊退了大烏鴉。

2. 妹妹要參加朗誦比賽，結果獲得優異的成績。

3. 這所汽車博物館收藏了很多價格高昂的文物。

三.

1. 我們不會忘記老師的教誨。

2. 老師和家長合作，能幫助小朋友成長得更好嗎？

四.

1. 溫暖的春風輕輕地吹拂着河邊的楊柳。

2. 我們要學懂感恩，因為幸福不是必然的。

3. 我們要有條理地安排工作，以免浪費時間。

4. 不遵守交通規則不但危險，而且會被檢控。

5. 這不切實際的提議怎會被接納呢？

五. (以下為參考答案，答案合理即可)

1. 好好留在家中休息

2. 完成假期功課; 每天做運動; 與朋友聚會

3. 長得可愛; 很會撒嬌

六.

答案由「進研教育」提供。

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