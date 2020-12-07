【潮物速報】紅A聯乘Miffy推經典漏斗櫈　復刻名物見證香港製造集體回憶

▲ 紅A X miffy漏斗櫈將70年代大熱的設計重新帶到大家眼前。（$375/圖片由品牌提供）

香港70年代，經濟開始起飛，造就不少本地品牌誕生，當中紅A塑膠產品可說是不少香港人的集體回憶，近年紅A靜極思動，除了在中環開設營業至1月的快閃店外，更聯同不少著外國著名的漫畫人物推出復刻版紅A產品，將曾經是香港本地工業最美好的一面帶到今天。

▲ 紅A X Miffy漏斗櫈有橙和黃色可供選擇。（$375/圖片由品牌提供）

紅A可說是現時少數僅存的香港製造品牌，品牌創立於1949年，適逢60年代日本和美國塑膠產品開始廣泛流行，而且塑膠產品生產成本又比木製產品便宜，於是紅A由日本引進機器生產塑膠製品，結果大行其道。

▲ 冬日必備的雙層保暖杯。（各$50/圖片由品牌提供）

▲ 小巧的膠櫃桶是部屋愛好者的恩物。（各$130/圖片由品牌提供）

雖然當時紅A產品只有紅色和藍色的塑膠產品可供選擇，但產品風行一時，在不少港人腦海中大熱產品計有可供上學的手提行李箱、不少茶餐廳幾乎成為御用椅子的紅色漏斗櫈、甚至制水時大家一人手持一個的膠水桶等，都是當年出現的「名物」。

時至今日，做生意與時並進很重要，有見及此，紅A亦聯同紅遍全球的動漫人物Miffy作出聯乘，藉此吸引更多的曝光機會，這一次聯乘除了最矚目的懷舊漏斗櫈外，亦有雙層杯和塑膠小櫃桶，雖然聯乘項目不多，但可說是品牌融入新世代向前邁詮進的一步。

記者：何偉雄