【諸朋好友】方中信得罪TVB監製兩年無工開　感激太太：有了小朋友成個人生改變晒【有片】

▲ 方中信曾因為口直心快得罪人。

由崔建邦與張秀文主持的TVB清談節目《諸朋好友》請來林國斌以及方中信擔任嘉賓。主持崔建邦追問方中信當年在30多歲時，曾陷事業低潮的原因。

方中信自爆以前自己口直心快常開罪別人，有次因此得罪電視台的監製，結果經歷兩年沒有工開的日子，可是當時他還要供樓，所以頗為麻煩。他由此學會說話只講3成，免言語得罪人。

另外，他表示當年拍電影曾被騙片酬：「當時個圈好蓬勃，但我當時一個人接工作，沒有經理人。人家叫我拍多2天收現金，收錢後沒有即場看，返到家才發現少了幾張。」另外，方中信曾到台灣拍戲，豈料中介人私吞了他的酬勞，一直至今未還。

【諸朋好友】「大師兄」林國斌自認不孝 因心急見朋友趕母下車後悔至今

▲ 方中信與好兄弟林國斌一同任《諸朋好友》嘉賓。（影片截圖）

【諸朋好友】姜皓文感激師父萬梓良支持 重情黑仔飲水思源：視亞視為娘家

方中信亦是第一代香港藝人北上發展的演員，他憶述當時的內地劇組生活不如現在舒適、方便，但也謙稱慶幸較早便往內地拍劇，所以現在末能夠仍佔有位置。

近年他與孫儷合作劇集《羋月傳》，方中信稱對方在開拍前花幾個月時間去作準備，拍攝時從沒一次因為講錯對白而NG，令他十分佩服並坦言感壓力。

方中信感謝太太莫可欣

現年57歲的方中信在2008年結婚及誕下一女，方中信直言當爸爸不是在計劃之內：「好突然，搬了屋2年幾就有小朋友，風水師話我屋企旺丁旺財。門口鐵樹開花，之後個幾月就中招。最終都是好事，有了小朋友成個人生改變晒。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在節目臨完結前，崔建邦要求方中信講要多謝及道歉的人，方中信表示要感謝太太莫可欣：「多謝老婆在我於外面工作時，處理屋企事，作為丈夫有需要多謝另一半。」

至於要講對不起的人，方中信稱：「要同我得罪過的人講對唔住，因為自己心直口快。」

「大師兄」林國斌自認不孝 因心急見朋友趕母下車後悔至今 上一頁